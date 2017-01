Somber Euronav gaat de boot in

Op Wall Street was er woensdag nog een stevig feestje, omdat de iconische Dow Jones-index voor het eerst uitsteeg boven 20.000 punten. Donderdag konden beleggers de kater maar moeilijk van zich afschudden, met een vrij vlak koersverloop tot gevolg. De pan-Europese graadmeter Stoxx Europe 600 steeg met 0,2 procent. In Brussel won de Bel-20 een schamele 0,1 procent.

Verrassend nieuws kwam er uit Groot-Brittannië. De Britse economie is evenveel gegroeid als de twee voorgaande kwartalen en lijkt wel immuun voor de voorspelde naweeën van het brexitreferendum. Over 2016 boekt het land 2 procent groei, meer dan de andere ontwikkelde economieën: Japan, de Verenigde Staten en de eurozone.

Toch is het ruim een halfjaar na het referendum te vroeg om een eindoordeel te vellen over de economische impact van de verrassende Leave-uitslag. Tot nu gaf de daling van het pond en de snelle renteverlaging door de Bank of England de economie wat extra zuurstof. Maar later dit jaar zal de duik van de Britse munt zich beginnen te vertalen in meer inflatie, doordat ingevoerde producten duurder zijn geworden. De vraag is of de consument, de motor van de sterke groei in Groot-Brittannië, dan even vrolijk zijn geld zal laten rollen.

De blikvanger in Brussel was Euronav (-4,9%). De tankerrederij kwam met beter dan verwachte cijfers - of in dit geval met minder slechte cijfers dan gevreesd. In vergelijking met een jaar eerder lagen de vrachttarieven in het vierde kwartaal de helft lager. Dat de omzet en de bedrijfswinst fors zouden dalen, was daarom algemeen verwacht. Een kleine heropleving aan het einde van het kwartaal maakte dat het rapport beter was dan voorspeld.

De koersval met 5 procent volgde vooral op de vrij sombere vooruitzichten voor de nabije toekomst, die de heropleving van de vrachttarieven volgens Euronav van korte duur zullen maken. In het najaar van 2016 kwam het oliekartel OPEC overeen de olieproductie te beperken, een akkoord dat ook de olietankermarkt niet onberoerd laat. Bovendien lopen er de komende maanden een pak nieuwe tankers van stapel, terwijl oudere schepen langer in vaart blijven, omdat nieuwe strengere milieuregels mogelijk vertraging oplopen of zelfs in de ijskast belanden.

Ook Unilever (-4,2%) was het slachtoffer van zijn sombere vooruitzichten. In het vierde kwartaal boekte de voedingsreus een toename van de omzet met 2,2 procent, een eind onder de verwachtingen van de analisten. De groei van de omzet was louter toe te schrijven aan prijsverhogingen. De verkopen daarentegen krompen voor het twee kwartaal op rij, onder meer door problemen op de belangrijke groeimarkten Brazilië en India. Unilever verwacht dat die problemen nog even kunnen aanhouden en rekent pas op beterschap in de tweede helft van het jaar.