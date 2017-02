Risico's beursgenoteerde indexfondsen: enkele muisklikken doen miljarden bewegen

" De impact van trackers op de aandelenhandel was aanvankelijk bescheiden, maar heeft nu gigantische proporties aangenomen. Ze zijn goed voor bijna de helft van de handel in Amerikaanse aandelen", zegt Jack Bogle, de stichter van de vermogensbeheerder Vanguard. Het vermogen dat ze beheerden, was twintig jaar geleden verwaarloosbaar, maar tegenwoordig komt het boven 3000 miljard dollar uit. Volgens Morningstar is in 2016 opnieuw 131 miljard dollar weggevloeid uit Amerikaanse beleggingsfondsen en 240 miljard dollar geïnvesteerd in Amerikaanse trackers.

