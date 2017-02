Resilux op zoek naar flessengeluk buiten de beurs

Jobs, jobs, jobs. Op de eerste vrijdag van de maand is dat niet alleen het motto van de federale regering, maar van alle marktanalisten. Want dan komt het Amerikaanse ministerie van Arbeid met zijn befaamde banenrapport. In januari kwamen er 227.000 banen bij in de Verenigde Staten, een hoop meer dan de voorspelde 180.000 stuks. Daartegenover staat dat de looninflatie daalde van 2,8 naar 2,5 procent. Die cijfers lijken perfect in de lijn te liggen van de jongste analyse van de Amerikaanse centrale bank. Die oordeelde dat de arbeidsmarkt aantrekt, maar dat er ruimte voor verbetering blijft. Dat maakt dat de Federal Reserve geen haast hoeft te maken met de volgende renteverhoging.

Voor beleggers benaderde dat rapport de perfectie: goed genoeg om aan te tonen dat de economie op het juiste pad blijft, maar niet zo goed dat ze onaangenaam kunnen worden verrast door een renteverhoging. Wall Street won in de ochtendhandel bijna 1 procent. In Europa hielden de beurzen vast aan hun winst tot bij de slotbel. De Eurostoxx50, een graadmeter voor aandelen uit de eurozone, klom met 0,7 procent. In ons land dikte de Bel-20 een half procent aan.

De Brusselse beursdag begon nochtans met een koude douche. Door het bod van de Amerikaanse durfkapitaalreus Bain Capital op Resilux, een producent van petverpakkingen, dreigt opnieuw een Belgisch industrieel bedrijf de beurs te verlaten. Waarnemers reageerden veeleer verrast. Het bedrijf uit Wetteren werd onlangs uitgekocht bij Airopack, een joint venture die spuitflessen zonder drijfgassen vervaardigt. De verwachting was dat Resilux zelf op overnamepad zou gaan met dat geld, en zo actieve rol zou spelen in de consolidatie in de sector.

Toch is de deal niet zo verwonderlijk. Dirk en Peter De Cuyper, de broers achter Resilux, hadden al te kennen gegeven dat ze aan hun opvolging wilden werkten. Bovendien wilden ze na een slechte ervaring in het verleden niet opnieuw schulden aangaan, wat een actieve overnamepolitiek natuurlijk sterk bemoeilijkt. De vraag is bovendien of Resilux een belangrijke rol in de consolidatie had kunnen spelen, zodra grote jongens zoals Bain zich komen moeien.

De prijs die Bain bereid is te betalen, is volgens analisten correct. De belegger krijgt een premie van 20 procent boven op de beurskoers voor de aankondiging, wat een gangbaar tarief is. De overname gebeurt trouwens met de volledige instemming van de familiale aandeelhouders, die bijna 60 procent van de aandelen controleren. De broers de Cuypers blijven zelfs nog minstens anderhalf jaar aan boord. Dat zijn allemaal signalen dat de prijs fair mag worden genoemd. De deal is wel pas volledig in kannen en kruiken als Bain ook een andere, niet nader genoemde overname rond krijgt. De bedoeling is beide bedrijven samen te voegen. Resilux steeg met 17,4 procent tot 190,75 euro, in de buurt van maar onder het bod van 195 euro per aandeel.

Daarnaast viel in Brussel ook het jaarrapport van WDP (+0,2%) in de bus. De vastgoedgroep haalde over 2016 een winst per aandeel van 5,3 euro, een beetje minder dan analisten hadden gehoopt. Het dividend voldoet met 4,25 euro bruto wel aan de verwachtingen. Het goede nieuws was de bezettingsgraad. Nu een groot magazijn in Nederland opnieuw verhuurd is, benadert die weer het peil van 2015. En WDP zit voor op schema om zijn portefeuille tegen 2020 uit te breiden met 1 miljard euro.

Volgende week dendert de resultatentrein naarstig verder. In ons land komen er onder meer cijfers van Fagron, Melexis, Barco, Cofinimmo, KBC, Lotus en Umicore. In het buitenland maken onder meer BNP Paribas, TomTom, SBM Offshore, Sanofi en ArcelorMittal hun opwachting. Midden in het resultatenseizoen zijn macrocijfers minder relevant, maar data over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op vrijdag verdienen toch uw aandacht.