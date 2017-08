Profiteer maximaal van de vrijstelling voor dividenden

Een deel van de roerende voorheffing op dividenden die u volgend jaar betaalt, kunt u in 2019 recupereren via de belastingaangifte. Die vrijstelling geldt voor de eerste schijf van 627 euro aan dividenden. Dat betekent dat u maximaal 188,1 euro kunt terugeisen van de fiscus. U betaalt standaard 30 procent roerende voorheffing. Enkel de dividenden van de vastgoedvennootschappen Care Property Invest en Aedifica vallen onder een lager tarief van 15 procent, omdat ze meer dan 60 procent in zorgvoorzieningen investeren.

...