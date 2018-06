Podcast: Duurzaam is hét modewoord in beleggersland

Slechts 5 procent van de consumenten is bereid extra te betalen voor producten uit duurzame handel. Dat bleek eerder deze week, uit een beperkte rondvraag van de Belgische handelsfederatie Comeos. En ook de beleggers zijn niet bereid in te leveren op rendement.

Het grote verkoopargument voor duurzame beleggingsproducten is dat ze niet minder opbrengen. Uit verschillende studies, onder meer van de dataleverancier Morningstar, blijkt zelfs dat duurzame beleggingen op de lange termijn iets beter renderen. De redenering luidt dat beleggers meer rendement kunnen halen door bedrijven uit te sluiten die bepaalde risico's lopen, zoals reputatieschade, strengere toezicht door regelgevers of boetes.

Europa is niet van plan grote beleggers nog lang de keuze te laten. De Europese Commissie duwt banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars richting duurzame beleggingen. De Commissie deed twee weken geleden haar definitieve plan uit de doeken om het financiële systeem zijn steentje te doen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen in Europa.

De sector van de Belgische banken is bezig met het definiëren van duurzame producten. Vanaf januari 2019 zouden beleggingsfondsen officieel het etiket duurzaam kunnen krijgen, met de garantie van een kwaliteitsbewaking vanuit de sector.

Vandaag noemt haast elke bank of vermogensbeheerder zich duurzaam. Het is haast een modewoord geworden. Iedereen definieert duurzaam bovendien anders, waardoor het een containerbegrip is. De beleggingsaanpak kan ook sterk verschillen. Het is dan ook een goede zaak dat er klaarheid komt. Volgens de experts die we deze week in Trends aan het woord lieten over de toekomst van het vermogensbeheer is duurzaam meer dan een vernislaagje en zijn er ook Belgische vermogensbeheerders zoals Candriam die al meer dan 20 jaar bezig zijn met duurzaam beleggen.