Pimco-hoofdeconoom Joachim Fels: 'We zijn niet in een nieuwe wereld beland'

" We hebben ons afgevraagd of we in een nieuwe wereld zijn beland, nu er meer groei en inflatie zijn. Wij menen van niet", zegt Joachim Fels, de hoofdeconoom van Pimco, in een gesprek in Amsterdam. Het Amerikaanse fondsenhuis beheert 1500 miljard dollar en is de invloedrijkste obligatiebelegger ter wereld. Die reputatie dankt het vooral aan de succesjaren onder oprichter Bill Gross. Twee jaar geleden zocht de obligatiekoning andere oorden. Maar als Pimco spreekt, wordt er nog altijd geluisterd.

...