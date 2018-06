Pieter van der Does (CEO Adyen) wil de betaalmarkt domineren

Pieter van der Does houdt zijn participatie van 6 procent aan en ziet zijn vermogen na de beursgang met enkele honderden miljoenen euro's toenemen. Toch is er zeer weinig kans dat de Nederlandse internetondernemer van adellijke afkomst het succes naar zijn hoofd laat stijgen. "Pieter is een van de meest gefocuste CEO's die ik ooit heb ontmoet. Als hij langs een emmer geld loopt en het staat niet op zijn todolijst die op te pakken, dan laat Pieter hem staan", omschreef een investeerder in Adyen Van der Does onlangs in Het Financieele Dagblad.

