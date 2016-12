Paniek op de financiële markten blijft uit na Italiaans referendum

65 procent van de stemgerechtigden trok gisteren naar de stembus om zich uit te spreken over de hervormingsplannen van de Italiaanse premier Matteo Renzi, waaraan hij ook zijn politieke lot had verbonden. En dat breekt hem zuur op. Meer dan de helft van de stemmers (59%) stemde tegen de grondwetsherziening. Dat leren de eerste cijfers van het Italiaans ministerie van Binnenlandse Zaken.

De stembusgang had ook een weerslag op de euro. Die Europese eenheidsmunt zakte omstreeks 2 uur vannacht tot 1,0506 dollar, het laagste peil sinds 16 maart 2015. Nadien herstelde de koers zich.

Zoveelste tegenslag

Het is de zoveelste tegenslag voor de Europese eenheidsmunt. Ook na de brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen moest de euro al terrein prijsgeven aan de dollar. Dat de daling nu meevalt, komt volgens verschillende experts omdat veel beleggers er al van uitgingen dat de bevolking zich tegen Renzi zou keren. Al kijken ook zij met een bang hart naar de toekomst tegemoet. Onder meer omdat de Franse presidentsverkiezingen in 2017 een weerslag kunnen hebben op de wisselkoersen. Daarnaast heeft de dollar de wind in de zeilen door het vooruitzicht op een hogere Amerikaanse rente. Experts sluiten niet uit dat 1 euro binnenkort 1 dollar zal waard zijn.

"Het Italiaanse referendum is maar een Europese opwarmer voor het verkiezingsjaar 2017", zei Danny Reweghs van Inside Beleggen in de aanloop naar het referendum. Hij waarschuwt voor de gevaren van het opkomende populisme in Europa. "2017 wordt een heel uitdagend jaar voor politiek Europa en de stabiliteit van de eurozone. De financiële markten hopen dat het tij zal keren."

Beleggers reageren koeltjes

Op de beurzen reageerden de beleggers koeltjes op het Italiaanse 'neen'. De Europese beurzen noteren zelfs heel duidelijk in het groen. Van de voorspelde paniek bij winst voor het Italiaanse 'neen'-kamp is geen sprake. Wel was er druk op de bankaandelen, die zowat overal met verlies openden, maar intussen is dat ook al zo goed als weggewerkt.

De Italiaanse langetermijnrente daarentegen zit stevig in de lift omdat beleggers hun staatsobligaties zo snel mogelijk van de hand willen doen. De op twee na grootste economie van de eurozone gaat een onzekere toekomst tegemoet nu de Italiaanse president Sergio Mattarella op zoek moet naar een oplossing.

Daarnaast zit ook de bankensector, en in het bijzonder Banca Monte Paschi Di Siena, in slechte papieren. Een kapitaalverhoging van 5 miljard euro moet de bank redden. Vraag is of de beleggers de Italiaanse bank nog geld willen toesteken. Een nationalisering wordt niet uitgesloten. Maar dat zet de overheidsfinanciën verder onder druk.

Volgens Johan Van Overtveldt, minister van Financiën is er geen reden tot paniek. "Van paniek word je nooit beter, het heeft dus geen enkele zin om nu te gaan panikeren", zei hij toen hij op de Eurogroep aankwam, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone