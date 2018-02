Overheid gaat nieuwe staatsbon met hogere rente uitgeven

De vorige uitgifte, in december vorig jaar, had een coupon van maar 0,5 procent en lokte slechts iets meer dan 100 klanten. De opbrengst bedroeg maar 2,7 miljoen euro, het laagste cijfer ooit. Dat de rente nu een pak hoger ligt, is te danken aan de forse stijging van de Belgische langetermijnrente de voorbije weken. Begin februari ging hij voor het eerst in een jaar boven 1 procent.

En dat brengt de opbrengst dus op 0,9 procent bruto. 'We volgen de marktevolutie', wijst Jean-Deboutte van het Agentschap van de Schuld naar de stijgende langetermijnsrente. 'Maar het is nog niet heel hoog.' In de precrisisjaren noteerde de tienjaarsrente immers rond de 4 procent.

Het gaat dus om een nieuwe staatsbon op tien jaar. Misschien dat bij de volgende uitgifte er weer een op acht jaar komt, maar dat hangt af van de rente-evolutie, zegt Deboutte. Door de lage rentestanden geeft het agentschap immers al enkele jaren enkel staatsbons over tien jaar uit - voorheen waren er ook op 3,5 en 8 jaar. Hoe korter de looptijd, hoe lager de renteopbrengst is.

De uitgifte van de nieuwe staatsbon gebeurt op 4 maart, intekenen kan van 22 februari tot en met 2 maart.