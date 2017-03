Opschudding in de Bel-20

Uit cijfers van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP blijkt dat er in februari 298.000 banen bij kwamen in de private sector, ruim 100.000 meer dan verwacht door experts. Beleggers zien er een nieuw bewijs in dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen moet opdrijven. Het nieuws stuurde de Amerikaanse dollar en de kortetermijnrente hoger.

De Europese beurzen wonnen nauwelijks terrein (+0,2%), ondanks de extra concurrentiekracht die een goedkopere euro hun geeft tegenover Amerikaanse rivalen. De Bel-20 ging 0,4 procent hoger tot 3699,47 punten. De sterkste daler in de index was Elia (-2,25%). De netbeheerder is een maatje te klein bevonden voor de Belgische sterindex en wordt op vrijdag 17 maart nabeurs uit de Bel-20 verwijderd. De sterkste stijging kwam op conto van Umicore (+3,2%). Het beurshuis Berenberg trok het koersdoel voor de materiaaltechnologiegroep met 1 euro op tot 56 euro en verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen'. Het aandeel verloor sinds de publicatie van het jaarrapport 10 procent, en is volgens Berenberg door die koersdaling nu koopwaardig geworden.

De beursuitbater Euronext kondigde dinsdag nabeurs de jaarlijkse herschikking van de Bel-20, Bel Mid en Bel Small aan, die telkens de derde vrijdag van maart nabeurs plaatsvindt. De exit van Ahold Delhaize (-0,3%) uit de Bel-20 kwam voor veel beleggers als een verrassing. Er was wel al veel inkt gevloeid over de Luxemburgse producent van roestvrij staal Aperam (stabiel) die speciaal een tweede notering in België heeft aangevraagd en zo in feite een zitje in de Bel-20 heeft gekocht. Die truc heeft Aperam afgekeken van de Nederlandse verzekeraar Delta Lloyd (stabiel), die overigens zijn tweede notering heeft opgezegd, zodra het aandeel weer uit de Belgische sterindex zakte.

De samenstellers van de Bel-20 controleren elk jaar of bedrijven voldoen aan enkele minimumvereisten: 20 procent van de bedrijfsactiviteiten, 20 procent van de hoofdkantooractiviteiten en 10 procent van het personeel moeten in België gevestigd zijn. In absolute termen stelt Ahold Delhaize bijna negen keer zoveel mensen tewerk in ons land dan Aperam, maar in relatieve termen betekent België te weinig in het geheel van de fusiegroep. De twee fabrieken en de 1750 medewerkers van Aperam in België zijn goed voor 18 procent van het personeelsbestand.

In 2015, het laatste jaar dat Delhaize nog apart een jaarverslag publiceerde, was er al maar net 10 procent van het personeel in België tewerkgesteld en nu is dat slechts 4 procent. Het gros van het personeel van Ahold Delhaize werkt in de Verenigde Staten. De Belgische geschiedenis van Delhaize en het feit dat een groot deel van de aandelen wellicht nog in Belgische handen is, wordt door de beursuitbater niet in rekening gebracht en de Bel-20-regels worden strikt toegepast.

Naast Aperam krijgt ook de Boël-holding Sofina (+2,8%) binnenkort een stek in de Bel-20-index. Het aandeel was een van de sterkste stijgers op de Brusselse beurs. Sofina voldoet maar nipt aan de liquiditeitsvereisten van Euronext. Om een plaatsje in de Bel-20 te verdienen, moet minstens 35 procent van de aandelen die in publieke handen zijn, van eigenaar gewisseld zijn in het voorbije beursjaar. De netbeheerder Elia worstelde in het verleden ook weleens met die drempel, maar het is nu ook gewoon niet langer bij de grootste Belgische beursgenoteerde bedrijven volgens beurswaarde.

In de Bel Mid komen naast het gevallen Elia ook nog Ascencio (stabiel), Biocartis (-2,2%) en Tinc (-0,2%) erbij. Maar het is vooral de Bel-20 die meer interesse van buitenlandse beleggers oplevert en beleggers reageren dus minder enthousiast. In de Bel Smal waren er geen nieuwkomers.

Er waren ook bedrijfsresultaten van onder meer Ontex (+0,1%) en Agfa-Gevaert (+5,4%). De producent van hygiënische verbanden presteerde min of meer in de lijn der verwachtingen. Ze haalden bijna 2 miljard euro omzet in 2016. De winst per aandeel steeg met 12,6 procent van 1,43 tot 1,61 euro. De aandeelhouders krijgen daarvan een dividend van 0,55 euro.

Enkel de timing van de overname van Grupo Mabe kon beter, achteraf bekeken. Het bedrijf spreekt over een negatieve wisselkoersimpact van 47 miljoen euro op het niveau van de omzet en 37 miljoen euro op het niveau van de recurrente bedrijfskasstroom (ebitda). Het neemt ook Hypermarcas in Brazilië over en daardoor zal het in 2017 meer dan de helft van zijn omzet buiten West-Europa halen. Sommige analisten vinden de vooruitzichten nogal magertjes. Ontex zal investeren in zijn merken om marktaandeel te winnen, het wil nog meer besparen en synergievoordelen realiseren door overnames en het mikt op een "gematigde expansie van de marge".

Bij Agfa-Gevaert ligt de focus op de schuldafbouw. Het beoogde doel van 10 procent cashflowmarge is behaald. Agfa-Gevaert realiseerde het afgelopen jaar 10,4 euro recurrente bedrijfskasstroom op elke 100 euro omzet. Die focus op cashflows heeft ervoor gezorgd dat het nu een netto-kaspositie van 18 miljoen euro heeft. Het maakte 80 miljoen euro nettowinst in 2016, 13 procent meer dan de 71 miljoen euro nettowinst in 2015. Het komt er nu op aan er de komende jaren in te slagen de omzet opnieuw te doen groeien. De voorbije jaren kalfde die jaar na jaar af. De omzet van de divisie Healthcare, die IT levert aan ziekenhuizen, bleef in 2016 op vergelijkbare basis ongeveer stabiel, maar de omzet van de andere divisies is opnieuw gekrompen.

Donderdag zitten de Europese centrale bankiers samen om hun beleid te evalueren. Om 13.45 uur geven ze hun rentebesluit vrij en om 14.30 uur geeft ECB-voorzitter Mario Draghi tekst en uitleg.

Daarnaast komen er nabeurs verschillende kleinere Belgische bedrijven met jaarresultaten naar buiten: Atenor, Care Property Invest, Keyware en Resilux.