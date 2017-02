Nyrstar zinkt in de achting van beleggers

De Europese beurzen eindigden stabiel. De Bel-20 eindigde 0,1 procent lager op 3624 punten. De sterkste stijger in de sterindex was de specialist in hygiënische producten Ontex (+1,15%). De grootste verliezer van de dag was de staaltechnologiegroep Bekaert (-1,8%).

Nyrstar kreeg een opdoffer van 9,8 procent en sloot op 6,27 euro. Beleggers tonen zich vooral bezorgd om de oplopende schuldgraad bij de zinkgroep.

De nettoschulden bedroegen volgens de enge definitie 865 miljoen euro aan het einde van 2016, ofwel 84 miljoen meer dan aan het einde van 2015. Volgens de brede definitie, dus inclusief de toekomstige zinkproductie die in pand werd gegeven en de eeuwigdurende obligaties, steeg de nettoschuld vorig jaar met 226 miljoen euro tot 1,163 miljard euro. Er was meer werkkapitaal nodig door de hogere grondstoffenprijzen, en dat kon slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door de kapitaalverhoging en de uitgifte van converteerbare obligaties.

We wisten al dat de recyclagefaciliteit in Port Pirie (Australië) zo'n zes maanden vertraging heeft opgelopen. Beleggers rekenden op de inkomsten uit de recyclage van metalen uit de afvalstromen om de schulden terug te betalen. De schulden bedragen nu al 6 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) als we de brede definitie van schulden hanteren. Dat is erg veel. Zeker voor een bedrijf met een onregelmatige bedrijfskasstroom. De onderliggende ebitda kwam vorig jaar uit op 193 miljoen euro, ofwel 74 miljoen euro minder dan in 2015. Dat lag vooral aan de lagere vergoedingen voor de zinkverwerking bij de smelters. Daarnaast werd de productie bij de smelters ook een aantal keren gepland of ongepland stilgelegd.

Bij de mijnen werd het bloeden wel gestelpt door de verkopen en door niet-rendabele mijnen op non-actief te zetten. Er moeten wel nog altijd vijf mijnen de deur uit. Op die resterende mijnen slikt Nyrstar nu weer een afschrijving van 266 miljoen euro, waardoor het nettoverlies uitkomt op 414 miljoen euro.

Ter Beke (+0,2%) realiseert naar eigen zeggen "zijn beste resultaat ooit". Voor het eerst sinds 2012 kan de voedingsgroep omzetgroei voorleggen. Ter Beke realiseerde voor 418,6 miljoen euro verkopen in 2016. Dat is wel nog altijd nipt onder het niveau van vier jaar geleden (421 miljoen euro). Een aantal zaken was succesvol: verse lasagne en pasta van Come a Casa Delicious, het Sharing Tapas-concept dat Ter Beke in Nederland introduceerde en een nieuwe verpakking met vele laagjes zetten blijkbaar aan tot meer aankopen van fijne vleeswaren. Minpuntjes zijn het verlies van een grote klant uit het Verenigd Koninkrijk en de impact van de verslapping van het Brits pond, waardoor de inkomsten in pond omgerekend naar euro minder waard zijn. In 2015 was het VK goed voor ongeveer 6 procent van de omzet van Ter Beke.

In tegenstelling tot Nyrstar zijn bij Ter Beke de schulden zeer goed onder controle. De netto financiële schuld halveerde nagenoeg vorig jaar en in vier jaar zijn de schulden afgebouwd van 70 naar 17,5 miljoen euro. De nettowinst stijgt van 10,3 miljoen euro in 2015 tot 12,6 miljoen euro in 2016. Per aandeel komt dat neer op 7,25 euro winst per aandeel. Ter Beke blijft bij zijn eerdere prognose om een brutodividend van 3,5 euro per aandeel uit te keren. Ter Beke vertrouwt erop dat het resultaat over 2017 het resultaat van 2016 zal overtreffen.

Donderdagvoorbeurs komt de biofarmagroep UCB met zijn jaarrapport. Ook Ablynx en Deceuninck geven inkijk in het volledige jaar 2016. Nabeurs komen Econocom en Home Invest Belgium met jaarcijfers.