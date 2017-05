Nieuwe poging van Stoxx Europe 600-index tot doorbraak

Het gebeurde al een eerste keer in 2000 om in 2003 tot circa 175 punten terug te vallen. Een tweede poging kregen we in 2007, maar weer mis. De tuimeling was nog wat harder, tot net boven 150 punten. Twee jaar geleden leek de derde keer de goede keer toen de belangrijkste graadmeter van de Europese beurzen op 15 april een piek zette op 414 punten. Maar door de Chinese groeicrisis en de brexit doken we opnieuw richting 300 punten. Met de verminderde politieke druk in Europa komt er nu een vierde poging aan.

