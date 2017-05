Nieuwe Europese vergadering over Tobintaks uitgesteld

Belga vernam uit goede bron dat Frankrijk gevraagd heeft om de vergadering uit te stellen. Die had vandaag of morgen moeten plaatsvinden.

België is een van de landen die nadenken over de invoering van een heffing van 0,1 procent op aandelen- en obligatietransacties en van 0,01 procent op afgeleide producten. Normaal gezien had minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zich maandagavond of dinsdagochtend met zijn collega's van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije opnieuw over het dossier moeten buigen. Op de vorige vergadering in maart zei het Oostenrijkse voorzitterschap dat er nu knopen moeten worden doorgehakt.

Uitstel vergadering

Maar op vraag van Frankrijk gaat de bijeenkomt dus niet door. De reden is niet duidelijk, maar wellicht moet de regering van de nieuwe president Emmanuel Macron haar standpunt nog bepalen.

Vorige week donderdag haalde premier Charles Michel in de Kamer nog uit naar de "hypocrisie" van bepaalde EU-lidstaten die de blokkering van de financiële transactietaks in Belgische schoenen schuiven. "Waarom doen ze het niet zonder ons, als het toch zo eenvoudig is?", wierp hij op. Over het dossier wordt al jaren onderhandeld.

In ons land maakt onder meer de verzekeringssector zich zorgen over de mogelijke invoering van de tobintaks. De Belgische verzekeraars willen dat bij een invoering van een financiële transactietaks een uitzondering wordt gemaakt voor de beleggingen die zij uitvoeren om de engagementen tegenover hun klanten te dekken.

"De achterliggende filosofie voor een financiële transactietaks is om speculatieve transacties tegen te gaan", aldus Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia. "Beleggingen in dekkingsactiva maken daar geen deel van uit. Verre van: het zijn verplichtingen om de rechten van de verzekerden te vrijwaren", zo klonk het vorige week. "Die beleggingen moeten dus uit de tobintaks worden gehaald".