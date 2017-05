Munten groeilanden maken comeback

De populariteit van fondsen die beleggen in obligaties uit de opkomende landen zit sinds Nieuwjaar enorm in de lift, volgens het onderzoeksbureau EPFR Global. In het eerste kwartaal van 2017 is 20 miljard dollar naar obligaties uit de opkomende landen gevloeid, waarvan 11 miljard euro naar obligaties in sterke munten (hoofdzakelijk in Amerikaanse dollar), en 9 miljard naar obligaties in lokale munten. "Voor het eerst sinds 2009 is de economische groei in de opkomende landen dynamischer dan in de ontwikkelde landen", zegt Eugene Choi van de vermogensbeheerder Pictet Asset Management.

