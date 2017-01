Klassieke beleggingsfondsen

Klassieke beleggingsfondsen beleggen in een bepaalde soort beleggingen zoals aandelen, obligaties, cash of vastgoed. Zelfs als de fondsbeheerder van bijvoorbeeld een obligatiefonds in euro vindt dat niets in zijn beleggingsuniversum nog interessant is, moet hij volledig blijven zitten in obligaties in euro. De klassieke gemengde fondsen (defensief, neutraal of dynamisch) kunnen wel beleggen in obligaties, aandelen en cash,...