Marktoverzicht: Zwakste beursdag in drie weken

De Europese Unie verhoogde nochtans de groeiverwachting voor dit jaar en een aantal bedrijven, waaronder Crédit Agricole en Deutsche Telekom, presteerden beter dan verwacht. Toch vielen de Europese aandelenmarkten ten prooi aan winstnemingen na de forse winsten van de voorbije weken. De Bel-20 viel terug tot op het niveau van 4000 punten, een peil dat precies een week geleden voor het eerst sinds begin 2008 was gehaald.

Dat de Brusselse beurs niet aan het feest was vandaag heeft te maken met de daling van het zwaargewicht KBC (-3,0%). Dat is op het eerste gezicht vreemd, want de resultaten van de Belgische grootbank kwamen een stuk boven de verwachtingen uit. Tegenover de gemiddelde verwachting van 501 miljoen euro, realiseerde KBC 630 miljoen euro winst. Veel meer ook dan de 392 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2016. Toch zakte de koers. Vooreerst speelde het fenomeen van 'sell on the news'. De voorbije drie weken was het aandeel KBC al 14 procent gestegen dankzij de gunstige verkiezingsuitslag in Frankrijk, maar ook in anticipatie op sterke kwartaalcijfers. Daarnaast was de sterke winstgroei vooral gebaseerd op beduidend meer premie-inkomsten en analisten vragen zich af of die groei wel houdbaar is. Dus viel ook het KBC-aandeel ondanks een sterke start van 2017 ten prooi aan winstnemingen.

Nog een sterkere koersdaling zagen we bij EVS (-5,2%). Die terugval is begrijpelijker. De Waalse specialist in apparatuur voor livesportverslaggeving publiceerde in termen van zowel omzet, winst als orderboek cijfers die onder de analistenconsensus lagen. De omzet is met meer dan 9 procent gezakt op kwartaalbasis (8% onder de verwachtingen), de bedrijfswinst (ebit) maakte een duik van 35 procent (23% onder de verwachtingen) en het orderboek is met 54,5 miljoen euro 5 procent minder dan de gemiddelde analistenverwachting. De koersdaling bleef binnen de perken door een hoger dan verwacht slotdividend (70 in plaats van 60 eurocent), het handhaven van de jaarverwachtingen (omzet tussen 115 en 130 miljoen euro) en de historische vaststelling dat het eerste kwartaal in de oneven jaren (geen grote sportevenementen) vaak het zwakste uit de cyclus is.

Bij Celyad (+2,9%) zitten er voor de aandeelhouders wel weer stevige koerswinsten in. Begin deze maand was er de deal met Novartis in de immuno-oncologie, wat de koers uit een diep dal haalde en fors deed opveren. Daar komt nu nog bij dat de andere poot (een potentiële celtherapie tegen hartfalen) nieuw leven wordt ingeblazen door de FDA. De Amerikaanse waakhond heeft het middel C-Cure de fast track-status (versnelde procedure) toegekend. Dat kan de zoektocht naar een partner voor dit product in een stroomversnelling brengen.

Donderdag is het uitkijken naar de inflatiecijfers in Duitsland en de Verenigde Staten, het groeicijfer voor de Duitse economie, de detailhandel en het consumentenvertrouwen in de VS. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we van onder andere ArcelorMittal en Allianz.