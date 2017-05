Marktoverzicht: Zorgen om China zetten beurzen op verlies

Voor het eerst sinds 1989 heeft het kredietratingagentschap Moody's de kredietscore van China verlaagd. China krijgt nu een A1-rating, de vijfde hoogste score voor kredietwaardigheid bij Moody's en een trapje lager dan de vorige score (Aa3). Moody's zet de vooruitzichten op 'stabiel', wat betekent dat de score voor de kredietwaardigheid van China waarschijnlijk niet verder verlaagd zal worden in de nabije toekomst.

Moody's argumenteert dat de kredietwaardigheid en de financiële slagkracht van China de komende jaren zullen lijden onder een aanzwellende schuldenberg, die in de hele economie verspreid zit, en onder een vertraging van de potentiële groei. Volgens China overschat Moody's de problemen en onderschat het de impact van de hervormingen die China doorvoert.

De EuroStoxx50 ging 0,3 procent lager. De Bel-20 verloor eveneens 0,3 procent tot 3902,71 punten. De sterkste stijger was de inoxproducent Aperam (+2,2%). De sterkste daler was het biotechnologiebedrijf Galapagos (-2,3%). Er was geen concreet nieuws over die bedrijven. Galapagos noteert nog altijd een kwart duurder dan eind vorig jaar. Dan is het niet abnormaal dat beleggers af en toe winst nemen. Aperam daarentegen is bijna een procent minder waard geworden sinds Nieuwjaar. De biofarmagroep UCB (-1,8%) verloor voor de derde dag op rij terrein. Van de klap van 18 procent van afgelopen maandag, na slecht nieuws over een geneesmiddel tegen osteoporose, kon het aandeel nog niets goedmaken.

Het lijkt wel of de overname- en fusiecarrousel op volle toeren draait in Brussel. Gisteren kwamen Umicore en Sioen nabeurs met een deal die bijna rond is en een deal die rond is. Het ene bedrijf stoot iets af en het andere koopt iets bij.

Bij Umicore (+0,1%) gaat het om een relatief kleine deal. De materialengroep stoot het laatste restje van haar zinkactiviteiten af: VMZINC, dat producten maakt voor dakbedekking en gevelbekleding en minder dan 4 procent van de omzet van Umicore genereert. De zink-activiteiten werden in 2015 al in de etalage gezet en vorig jaar verkocht Umicore al de divisie Zinc Chemicals voor iets meer dan 140 miljoen euro. Umicore gaf nog geen financiële details vrij over de deal, maar liet weten dat het een bindend bod op zak heeft van Fedrus International en is begonnen met exclusieve gesprekken over een verkoop van de divisie. Als de zinkactiviteiten de deur uit zijn, kan Umicore zich volledig toeleggen op de drie kernactiviteiten: katalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en de recyclage van edele metalen.

Het aandeel Umicore presteerde dit jaar al opvallend sterk en noteert ongeveer 12 procent hoger dan eind vorig jaar. In het verleden durfde het aandeel van Umicore weleens de evolutie van de goudprijs te volgen, die een maatstaf is voor de verkoopprijs van de edele metalen die Umicore weet te recupereren uit oude elektronica. Dat is dit jaar niet het geval. De goudprijs in euro steeg sinds Nieuwjaar slechts met 2,4 procent en sinds eind april schommelt de goudprijs rond 1120 euro per ounce. Ook sectorgenoten presteerden minder sterk op de beurs. Johnson Matthey, het Britse bedrijf dat weleens de enige gelijke van Umicore wordt genoemd, noteert bijna 2 procent lager dan bij de jaarstart.

Bij de textielgroep Sioen (+5,1%) daarentegen gaat het om de grootste overname in tijden. Het is de zesde overname van Sioen sinds begin 2016. De groep spendeerde in totaal bijna 140 miljoen euro aan overnames. Volgens Ruben Devos, analist van KBC Securities, betaalde Sioen een minder hoge prijs dan bij die voorgaande overnames.

Sioen telt 44 miljoen Britse pond (ongeveer 51 miljoen euro) neer voor 100 procent van James Dewhurst Group, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in technisch textiel en in 2017 naar verwachting 40 miljoen pond omzet en 6 miljoen pond bedrijfskasstroom zou realiseren. James Dewhurst Group is de grootste fabrikant in Europa van laid scrims, weefsels met een chemische binding die gebruikt wordt ter versteviging van allerlei materialen.

De biotechnologiegroep Curetis (-11,1%) was een opvallende daler op het Brusselse koersenbord. De verkoopcijfers van het Duitse bedrijf met een dubbele notering in Brussel en Amsterdam over het eerste kwartaal stelden teleur. In een apart persbericht liet het bedrijf weten dat de Amerikaanse Food & Drug Administration bijkomende testen heeft gevraagd voor het Unyvero-labo en de cassette om infecties op de longen op te sporen. Volgens Stéphanie Put, analist van Degroof Petercam, zullen de minilabo's van Curetis pas echt doorbreken als ze door de Amerikaanse FDA worden goedgekeurd.