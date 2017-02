Marktoverzicht: week begint sterk

Na al een sterke stijging vorige week gaan ook vandaag de metaalprijzen flink hoger. Onder meer ijzererts (+4,9%) en koper (+2,0%) doen het prima. Er waren vandaag rapporten van Morgan Stanley en Jeffries die wezen op het risico van een aanbodtekort voor een aantal metalen, waaronder koper. Aanleiding zijn productieproblemen in twee van de belangrijkste mijnen ter wereld, Grasberg in Indonesië en Escondida in Chili. Net op het moment dat de markt uitgaat van een stijgende vraag naar metalen door de economische politiek van relance in de VS, wat de wereldeconomie moet doen aantrekken. Ook de verwachting van oplopende inflatie ondersteunt de grondstoffenprijzen. Belangrijke metaalspelers als Glencore (+2,8 %) en Rio Tinto (+3,4%) behoorden dan ook tot de belangrijkste stijgers in de Europese indices.

Een ander ondersteunend element was overnamenieuws in de farmasector. Het Duitse Stada (+13,1%) , een van de grootste producten in Europa van generische geneesmiddelen, bevestigde dat het dit weekend twee overnamebiedingen had ontvangen, die de firma op ongeveer 3,5 miljard euro schatten, zowat 15 procent meer dan de slotkoers van vrijdag. Stada vermeldt enkel private-equityspeler Cinven als kandidaat-overnemer tegen 56 euro per aandeel. Verschillende bronnen wijzen Advent International aan als tweede kandidaat-overnemer, zonder specifieke prijs. De twee biedingen zijn nog niet bindend en Stada liet in het midden of de raad van bestuur een of andere partij zou steunen in de overnamepoging.

Een andere speler in de farmasector met een specialisatie in generische geneesmiddelen is het Israëlische Teva Pharmaceuticals (+4,1% bij aanvang van de handel in New York). Het bedrijf had vorige maand de winstverwachtingen moeten temperen voor 2017. Na het onverwachte vertrek vorige week van topman Erez Vigodman waren analisten en beleggers er vanuit gegaan dat de verwachtingen verder zouden worden teruggeschroefd. Maar vandaag bleef het Israëlische bedrijf bij de eerder uitgesproken verwachting, tot grote opluchting van de markt. Bovendien bleek de winst in het vierde kwartaal met 1,38 dollar per aandeel boven de analistenverwachting van 1,35 dollar uit te komen.

Dinsdag is het uitkijken naar de inflatiecijfers in Europa, onder meer van Duitsland, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Voorts wordt de Duitse groei in het vierde kwartaal gepubliceerd en wordt de ZEW-indicator bekendgemaakt, die het investeerdersvertrouwen in Duitsland meet. Er zijn ook jaarresultaten van onder meer Randstad.