Marktoverzicht: VS spelen hoger, lager met dollar

Mnuchin ligt naar eigen zeggen niet wakker van de waarde van de Amerikaanse munt op korte termijn. "Op de langere termijn is de kracht van de dollar een weerspiegeling van de kracht van de Amerikaanse economie en het feit dat het de belangrijkste munt is en blijft." In september zei de Amerikaanse president, Donald Trump, nog dat de dollar te sterk was voor Amerikaanse bedrijven die met Chinese moeten concurreren.

Mnuchin suste toen de gemoederen door te zeggen dat de Verenigde Staten op de lange termijn wel een sterke dollar willen.

De Amerikaanse president komt ook naar Davos en zal het daar naar verwachting hebben over zijn 'America First'-ideologie. "Die blijft een risicovolle strategie voor de dollar - en voor de Amerikaanse economie die afhankelijk is van de gulheid van buitenlanders om het structurele tekort op de lopende rekening dicht te rijden", vindt Viraj Patel, valutastrateeg bij ING. Hij ziet niet onmiddellijk reden voor een versterking van de dollar. De dollar ging gezwind over 1,23 per euro en won zelfs vaart richting 1,24 per euro.

De ECB-bestuurders die morgen beslissen over het monetaire beleid in de eurozone liggen er misschien nog niet wakker van, maar een verdere verzwakking van de dollar tegenover de euro is potentieel een remmende factor voor de economische groei in de eurozone. De duurdere euro verpestte dan ook de hoera-stemming bij beleggers, na de publicatie van beter dan verwachte cijfers over de economie van de eurozone.

De PMI voor de eurozone, een indicator op basis van een rondvraag van het onderzoeksbureau Markit bij aankoopdirecteuren, kwam hoger dan verwacht uit op 58,6, tegenover 58,1 in december. Een cijfer boven 50 wijst op groei en dat is het hoogste niveau van groei sinds juni 2006.

De Europese economie botst tegen de grenzen van haar capaciteit en bedrijven investeren in extra capaciteit. De werkgelegenheid neemt toe. Er is ook sprake van prijsstijgingen, die niet alleen maar aan de hogere olieprijs te wijten zijn, en zeer voorzichtige loonstijgingen.

De Europese beurzen verloren bij het slot iets meer dan een half procent. De Bel-20 ging 0,4 procent lager tot 4146,75 punten. Vooral de Frans-Belgische nutsgroep Engie (-1,6%) hield de Belgische sterindex aan de grond. Engie had te lijden onder een winstalarm van de milieugroep Suez, waarvan bijna een derde van de aandelen in handen van Engie zijn. De materiaaltechnologiegroep Umicore (+1,6%) was de bolleboos in de Bel-20.

Ook Ahold Delhaize (-3%) had het niet onder de markt. De supermarktketen draaide in het vierde kwartaal bijna 3 procent minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Als het effect van de duurdere euro er wordt uitgefilterd, dan is wel sprake van een omzetstijging van 2,5 procent tot 15,8 miljard euro. De domper op de omzet zit dan ook vooral in de Verenigde Staten, waar meer dan 60 procent van de verkopen worden gerealiseerd. Beide supermarkten wisten wel hun marktaandeel te verdedigen tegen de Amerikaanse internetreus Amazon, die met de overname van Whole Foods ook actief werd in de bakstenen winkels.

In België werd ongeveer evenveel verkocht als een jaar eerder en ook dat was teleurstellend. Nederland is de enige positieve uitschieter, met een omzetstijging van 6 procent. Ook zonder rekening te houden met Bol.com (+30% omzet) zou er volgens de analisten van ING een omzetstijging van 4 procent in Nederland zijn.

De winstgevendheid zou min of meer in lijn met de verwachtingen moeten uitkomen. Ahold Delhaize verwacht voor het volledige jaar nog altijd een winstmarge van 3,9 procent en er zou significant meer vrijekasstroom gegenereerd zijn dan verwacht, wat beleggers zou kunnen doen dromen van extra uitkeringen in de vorm van dividenden of inkopen eigen aandelen.

Er kwam nog een teleurstelling uit Nederland. Grandvision (-7%) ging in het vierde kwartaal weer onder de lat van analisten en zakte vandaag onder de introductieprijs van 20 euro, waartegen het naar de beurs kwam. De optiekketen boven Pearl groeit dankzij de overnames van Tesco Opticians en Visilab, maar op vergelijkbare basis - dus enkel rekening houdend met de winkels die al twaalf maanden in het bezit van de keten zijn - is sprake van een lichte krimp. Dat zou onder meer te wijten zijn aan de slechte timing van kerstmis.

Donderdagkomen in België en Duitsland cijfers over het ondernemersvertrouwen. En de bestuurders van de Europese Centrale Bank beraadslagen over het monetair beleid.

Ook het resultatenseizoen komt stilaan op dreef met onder meer resultaten van Euronav en Quest for Growth in België en LVMH en Vranken Pommery in Frankrijk.