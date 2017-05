Marktoverzicht: Umicore geeft gas voor elektrische wagen

De verkiezingsoverwinning van Emmanuel Macron was ingecalculeerd door de financiële markten en kon de beleggers daarom niet inspireren. Maar van grote winstnemingen was ook geen sprake. Yves Mersch, een bestuurder van de Europese Centrale Bank, zei dat de basis voor de afbouw van het aankoopprogramma van zijn instelling wordt gelegd, nu de Europese economie onder stoom komt en het politieke risico is afgenomen.

De Bel-20 bleef uiteindelijk steken op een nipt verlies van -0,02 procent. Enkel de Franse CAC-40 moest door winstnemingen 0,9 procent achteruit.

Umicore (+3,2%) stal in Brussel de show en zette verder in op de doorbraak van de elektrische auto. De materialengroep investeert 300 miljoen euro extra in de uitbreiding van de productiecapaciteit voor kathodematerialen, die een sleutelrol spelen in het performanter maken van batterijen voor elektrische auto's. Umicore meldt dat de vraag naar die materialen snel stijgt en dat de vraag naar de materialen van Umicore nog een stuk sneller toeneemt.

Umicore besloot vorig jaar al 160 miljoen euro te investeren in een hogere productiecapaciteit voor kathodematerialen in de fabrieken in Zuid-Korea en China, en het verhoogt dat bedrag dus met 300 miljoen euro om de snelle stijging van klantenorders te kunnen opvangen. Tegen 2020 moet de productiecapaciteit verzesvoudigen in vergelijking met 2015. Analisten denken dat alleen al de productie van kathodematerialen tegen 2020 een bedrijfswinst van 180 miljoen euro kan opbrengen. Vorig jaar haalde Umicore een bedrijfswinst van 350 miljoen euro.

Het biotechbedrijf Argenx (-0,48%) heeft meer details vrijgegeven over de aangekondigde beursgang op Nasdaq. De beursintroductie moet ongeveer 60 miljoen euro opleveren door 3,6 miljoen nieuwe aandelen uit te geven.

Het biotechbedrijf MDxHealth levert 5,6 procent in na matige kwartaalcijfers. De omzet steeg nochtans met 128 procent tot 19,4 miljoen dollar, maar in dat cijfer zitten ook eenmalige inkomsten ter waarde van 12 miljoen dollar. Het Amerikaanse Exact kocht voor dat bedrag de royalty's af die het anders nog verplicht zou zijn voor het gebruik van technologie van MDxHealth in de darmkankertest Cologuard. Zonder die bonus is de recurrente omzet ongeveer even hoog als vorig jaar, wat ontgoochelend is.

De Nederlandse chemiegroep Akzo Nobel (-3,2%) verwerpt voor de derde keer het overnamebod van de Amerikaanse concurrent PPG. Het laatste bod waardeert Akzo Nobel nochtans rijkelijk. De Amerikanen zijn bereid 12 keer de bedrijfscashflow te betalen. De top van Akzo Nobel houdt vol dat het eigen plan om het bedrijf op te splitsen een beter alternatief is. Analisten houden er rekening mee dat PPG nu een vijandelijk bod lanceert.

PostNL (-5,99%) kon in het eerste kwartaal de verwachtingen niet inlossen. Het gewezen overnamedoelwit van bpost zag zijn bedrijfswinst met 18 procent dalen tot 50 miljoen euro. Beleggers hadden op een winst van 58 miljoen euro gerekend. Ook de omzetstijging met amper 1 procent kon niet op applaus rekenen. Vooral de forse daling van het klassieke postverkeer met ruim 10 procent sneed dieper dan verwacht, onder meer omdat concurrerende postbedrijven marktaandeel veroverden op PostNL. Het bedrijf kon die inkomstendaling onvoldoende compenseren met de groei van pakketbezorging en extra kostenbesparingen.

CEO Herna Verhagen wijst er ook op dat PostNL nog altijd kwetsbaar is voor maatregelen van de toezichthouder, als het bedrijf wordt beticht van machtsmisbruik op de Nederlandse postmarkt. De groep bevestigt wel de eerder gegeven jaarprognose om een bedrijfswinst van 220 à 260 miljoen euro te behalen.

Dinsdag is het uitkijken naar de kwartaalcijfers van Agfa-Gevaert, E.On en Walt Disney.