Marktoverzicht: UCB crasht

De Eurostoxx 50 sloot af met een klein verlies. Wall Street opent wel licht hoger. De stijging van de olieprijs voor de vierde dag op rij ondersteunde het sentiment. Beleggers rekenen erop dat de OPEC-leden deze week de afgesproken productiebeperkingen verlengen tot volgend jaar.

De Bel-20 is de grote dissonant met een verlies van -1,36 procent, dat grotendeels op het conto van UCB mag worden geschreven. Het aandeel verliest maar liefst 18,04 procent, na het nieuws dat het potentiële middel tegen osteoporose het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Die koersval kost het bedrijf 2,6 miljard euro aan beurswaarde.

UCB ontwikkelt dat middel onder de merknaam Evenity met het Amerikaanse Amgen. Tijdens het fase III- onderzoek werd de doeltreffendheid van het medicijn bevestigd, maar het hogere risico op hart- en vaatziekten was bij eerdere studies nog niet aan het licht gekomen. Amgen zegt dat rekening moet worden gehouden met die bijwerkingen om het middel te evalueren, en verwacht dat de Amerikaanse toezichthouder dit jaar nog geen toestemming geeft om het geneesmiddel op de markt te brengen. De aanvragen in Japan en Canada worden bijgestuurd. In Europa gaat de aanvraag door zoals gepland.

UCB zegt dat die tegenslag geen impact heeft op de resultaten voor 2017. De verhoopte cijfers voor de volgende jaren dreigen wel een serieuze tik te krijgen. Evenity kan volgens analisten bij een piekverkoop 2,7 miljard euro per jaar opbrengen. Als de toezichthouders bijkomende studies eisen, dreigt de lancering van Evenity jaren vertraging op te lopen. Waarnemers sluiten zelfs niet uit dat het middel de markt nooit haalt. Gezien de beursreactie, lijken ook beleggers rekening te houden met dat scenario. Zonder Evenity oogt de pijplijn van UCB te beperkt om in het volgende decennium het patentverval op te vangen. De stermedicijnen Cimzia, Vimpat en Neupro verliezen respectievelijk in 2024, 2022 en 2021 hun bescherming.

Ablynx (+0,8%) had wel goed nieuws in petto. Het biotechbedrijf krijgt een mijlpaalbetaling van 15 miljoen euro voor de ontwikkeling van een nieuw antilichaam voor de behandeling va artrose. Merck gaat dat middel voort ontwikkelen.

De aandeelhouders van Sapec (-8,28%) kregen te maken met een fiscale tegenslag. Zij moeten de roerende voorheffing van 30 procent betalen op de uitkering van 150 euro bruto per aandeel die de holding had aangekondigd. Sapec verkocht vorig jaar zijn landbouwdivisie voor 314 miljoen euro aan het Brigdepoint-fonds, goed voor een meerwaarde van 226 miljoen euro. Sapec keert die meerwaarde grotendeels uit, tegen 150 euro bruto per aandeel, en hoopte dat op een fiscaal voordelige manier te kunnen doen, bijvoorbeeld via een kapitaalvermindering of een inkoop van eigen aandelen. Maar de fiscus kwalificeert die uitkering volledig als een dividend, waarop 30 procent roerende voorheffing verschuldigd is. Van de 150 euro bruto per aandeel blijft dus netto 105 euro over.

Sapec publiceerde ook weinig inspirerende resultaten. Het verlengde boekjaar 2016-2017, dat over vijftien maanden liep, werd afgesloten met een onderliggend bedrijfsverlies van 5 miljoen euro. Met de verkoop van de agrodivisie is dus ook de meest winstgevende tak verkocht. De resterende activiteiten in Spanje en Portugal zijn nauwelijks rendabel.

De fusiegolf in de chemiesector houdt aan. Het Zwitserse Clariant (+3,45%) en het Amerikaanse Huntsman (+0,1%) fuseren als gelijken. De aandeelhouders van Clariant krijgen 52 procent van het nieuwe bedrijf in handen, de andere 48 procent is voor de aandeelhouders van Hutsman. De deal moet jaarlijks 400 miljoen dollar aan kostenbesparingen opleveren. Voor de chemiebedrijven zijn zulke deals vaak de enige manier om de winsten nog hoger te jagen in die mature sector. De ontwikkeling van innovatieve producten is een andere mogelijkheid, maar het helpt als de ontwikkelingskosten kunnen worden gespreid over een grotere omzet. De eerdere fusiedeals in de sector, zoals Bayer-Monsanto en Dupont-Dow Chemical, verplichten de kleinere spelers daarom ook een schaalvergroting na te streven.

Intussen roert ook een aantal aandeelhouders van het Nederlandse verf- en chemiebedrijf AkzoNobel (+0,5%) zich. Ze willen dat er onafhankelijke bestuurders worden aangesteld om de onderhandelingen met het Amerikaanse PPG Industries voort te zetten. PPG deed een overnamebod op AkzoNobel, dat werd afgewezen door de raad van bestuur van AkzoNobel.

Dinsdag komt uit Duitsland een update van het bruto binnenlands product en het ondernemersvertrouwen. Uit de Verenigde Staten komen details over de verkoop van nieuwe woningen. Zowel voor de Verenigde Staten als voor de eurozone verschijnt de indicator van aankoopdirecteurs, terwijl Bloomberg zijn peiling over de economie in China publiceert. Miko en Accentis houden hun algemene vergadering.