Marktoverzicht: Twijfels over grote beleggersvriend Trump

Hier en daar wordt gefluisterd dat een van die brandjes weleens zou kunnen uitslaan en zou kunnen leiden tot de afzetting van Trump als president. Zover zijn we nog lang niet, maar er sluipen toch wat twijfels in de markt over de Trump-rally. De dollar-index die de Amerikaanse dollar afzet tegenover de munten van de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten staat op zijn laagste peil sinds midden november. De dollar versterkte tegenover de euro tot 1,0388 dollar per euro op 20 december en sindsdien heroverde de euro stevig terrein op de greenback. Vandaag betalen professionele beleggers opnieuw 1,11 dollar per euro, zo'n 7 procent meer dan vijf maanden geleden. De rente op Amerikaanse overheidsobligaties op tien jaar zakte eveneens de voorbije twee maanden, van 2,6 procent midden maart naar 2,3 procent vandaag.

Die twijfels zijn minder zichtbaar op de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P500 - en ook de Bel-20 overigens - staat wel nog altijd 15 procent hoger dan voor de verkiezingsoverwinning van Trump. De beurzen hebben dus meer van hun winst weten te behouden. Die beursrally was vooral ingegeven door de bedrijfsvriendelijke maatregelen die Trump zou doorvoeren, zoals een verlaging van de vennootschapsbelasting. Daarvoor moest Obamacare eerst op de schop, om voldoende financiële speelruimte te hebben. Ook dat liep niet van een leien dakje, maar het ziet er nu toch naar uit dat Trump de hervormingen van Obama in de ziekteverzekering gedeeltelijk zal kunnen terugdraaien. Zelfs als Trump wordt afgezet, betekent dat nog niet per se dat er een kruis wordt getrokken over de geplande belastingverlaging.

De Europese beurzen verloren stevig terrein, vooral na opening van de Amerikaanse beurzen. De EuroStoxx50 ging 1,5 procent lager. De Bel-20 eindigde 1,4 procent lager op 3954,11 punten, defensieve waarden dreven bovenaan en meer risicovolle aandelen onderaan. De sterkste daler in de Brusselse beursbarometer was het biotechnologiebedrijf Galapagos (-4%). Een opvallende daler buiten de Bel-20 was de Nationale Bank van België (-4,45%), om technische redenen. Het dividend van 98,55 euro werd van de koers geknipt, wat een groot deel van het dagverlies verklaart (in totaal 136,45 euro). Tegen de slotkoers van gisteren bood de NBB een nettodividendrendement van 2,25 procent. De sterkste stijger van de dag was Proximus (+0,7%).

De netbeheerder Elia (-1,2%), die sinds eind maart geen deel meer uitmaakt van de Bel-20, kwam met een tussentijdse verklaring. Traditiegetrouw stonden er geen cijfers of nieuwe elementen in die verklaring. Er werd enkel een stand van zaken gemaakt over het stopcontact in de Noordzee dat ze bouwen en het akkoord met Svenska kraftnät over de bouw van de Hansa Powerbridge, die Duitsland en Noorwegen met elkaar gaat verbinden. Voorts werd gemeld dat de investeringen in België op schema zitten. De tarieven die Elia mag aanrekenen - en dus ook de gereguleerde winst - in België hangen af van de Belgische tienjarige rente en van de investeringen die Elia doet. De Belgische rente is sinds Nieuwjaar weer wat teruggevallen (van 1,021% op 30 januari tot 0,82% vandaag) maar wel nog altijd dubbel zoveel dan voor de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

De koersdaling van Elia is mogelijk te wijten aan een adviesverlaging bij het beurshuis Degroof Petercam van 'kopen' naar 'houden', en daaruit volgende winstnemingen. Het koersdoel voor het aandeel is bereikt en blijft 52 euro. De stevige rally van de voorbije vier maanden is de reden voor de advieswijziging.

Nog buiten de Bel-20 kwam de vastgoedvennootschap Aedifica (+0,5%) met een trading update. Na de kapitaalverhoging stond de schuldgraad eind maart op 39,6 procent, tegenover 54 procent eind vorig jaar. Een deel van de 219 miljoen euro die ze eind maart ophaalden, is al geïnvesteerd in verschillende zorgresidenties en in andere huisvesting voor senioren in Nederland. Voor het gebroken boekjaar 2016/2017 herhaalt Aedifica de belofte van een dividend van 2,25 euro per aandeel, waarvan het slotdividend van 0,59 euro nog moet worden betaald. De aandeelhouder houdt van het totale dividend netto 1,9125 euro over, omdat slechts 15 procent roerende voorheffing moet worden betaald zolang Aedifica het percentage seniorenhuisvesting in de totale portefeuille boven 60 procent houdt (nu: 80%). Het nettodividendrendement bedraagt daardoor ongeveer 2,6 procent.

Donderdag komt Het verslag van de ECB-vergadering van 27 april online. Gimv, Keyware en FNG Group komen in België met resultaten over het eerste kwartaal naar buiten. In China geeft Alibaba inkijk in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2016/2017.