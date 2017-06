Marktoverzicht: tweede klap op rij voor Ahold Delhaize

De Europese beurzen konden zich deels herstellen van de terugval van gisteren. Al waren de winsten een stuk bescheidener dan de verliezen van gisteren. Zeker nadat Wall Street lichtjes lager was geopend. Maar in de distributiesector werden wel opnieuw klappen uitgedeeld.

Na de Amerikaanse centrale bank woensdag en de Britse gisteren was het vandaag de beurt aan de Japanse centrale bank om in de schijnwerpers te staan. Voorzitter Haruhiko Kuroda denkt er niet aan zijn beleid aan te passen en al over een exitstrategie voor het stimulusprogramma te spreken. De inflatie blijft te ver af van de doelstelling van 2 procent. De rest van de Japanse financiële sector is almaar ongeruster over het extreem expansieve monetaire beleid, waarbij de centrale bank wel heel gulzig het overheidspapier opkoopt. De Japanse yen verzwakte in elk geval ten aanzien van de euro.

De grote verliezer in de Lage Landen gisteren en vandaag is Ahold Delhaize (-9,3%). Zonder dat er nieuws was van de fusiegroep zalf. Gisteren was er de stevige winstwaarschuwing van de Amerikaanse concurrent Kroger, die 4,5 procent koersverlies veroorzaakte. Vandaag duwt Amazon (+2,9% bij start op Wall Street) Ahold Delhaize diep in het rood. De e-commercekampioen doet zijn grootste overname ooit. Hij betaalt 13,7 miljard dollar in cash voor Whole Foods Market (42 dollar per aandeel), een kruidenier gespecialiseerd in natuurlijk en organische voeding. Aanvankelijk groot geworden door boeken en cd's te verkopen, profileert Amazon zich met 'Amazon Fresh' meer en meer als een voedingretailer. Het bericht zond dan ook een schokgolf door de Amerikaanse retailsector en de Europese spelers met aanzienlijke belangen in de Verenigde Staten, op de eerste plaats Ahold Delhaize.

We blijven in de voedingsindustrie met nieuws van de gigant Nestlé (+2,5%). Daar heeft de nieuwe topman, Marc Schneider, voor het eerst in zijn kaarten laten kijken. De eerste CEO in zowat een eeuw die van buiten het bedrijf komt, wil inzetten op gezondere voeding en op business met hogere marges. In dat verhaal past de laag renderende banketbakkerij-activiteiten niet echt meer, evenmin als de Amerikaanse activiteiten op dat gebied. Die zet hij in de verkoop. Ze kunnen 1,3 tot 1,5 miljard Zwitserse frank opleveren. In de VS verliest Nestlé in die activiteiten al sinds 2013 marktaandeel. Het is daar gezakt naar de vierde plaats. Onvoldoende voor Schneider om die activiteiten te handhaven, zeker als het de business met de op een na laagste winstmarge in de groep betreft.

Maandag is het uitkijken naar de bouwproductie in de Europese Unie en de handelsbalans in Japan.