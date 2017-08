Marktoverzicht: sterke euro wil niet veel van zijn pluimen laten

De koersreactie bij Tesla Motors (+6% bij opening) op de kwartaalresultaten die gisteren na beurstijd werden bekendgemaakt was andermaal positief. De meeste commentaren gingen over het verbranden van 1,16 miljard dollar cash in het tweede kwartaal. De opstart van de productie van de Model 3 kost dus flink wat geld. Met een kaspositie van zowat 3 miljard dollar is de verwachting dat de producent van elektrische wagens nog dit jaar opnieuw zowat 1 miljard dollar zal ophalen. Want zo snel mogelijk moeten maandelijks 20.000 Model 3-wagens geproduceerd worden. Logisch dat CEO Elon Musk op de analistenmeeting stelde dat hij de toekomst van Tesla nog nooit zo rooskleurig tegemoet heeft gezien.

Een uitzondering op de positieve resultaten in Europa was Siemens (-2,8%). Het Duitse conglomeraat kon de winst met slechts 3 procent opkrikken omdat de orders in de energiedivisie (elektriciteit & gas en alternatieve energie) sterk zijn teruggelopen. Analisten en beleggers kregen echter een doekje voor het bloeden in de vorm van de aankondiging van de afsplitsing met aparte beursnotering voor de healthcare-divisie. De notering zal wellicht op Wall Street gebeuren in de loop van de eerste jaarhelft van 2018. Het mandaat van topman Joe Kaiser wordt ondanks een minder 2017 verlengd tot 2021. Sinds 2013 hervormt hij de industriële groep tot een soort holding en de raad van bestuur is van mening dat hij dat op een oordeelkundige manier doet.

De resultaten van Adidas (+0,6%) waren zoals verwacht uitstekend. Maar omdat vorige week al de omzet- en winstverwachting was opgetrokken, bleef een sterk positieve koersreactie uit. De omzetgroei versnelde van 18 procent in het eerste kwartaal naar 21 procent in het tweede kwartaal. De twee grote ambities van topman Kasper Rorsted worden duidelijk gerealiseerd. Vooreerst weer populair worden op de Amerikaanse en Chinese markt. Met een respectievelijke omzettoename van 26 en 28 procent is die ambitie alvast geslaagd. Het opvoeren van de onlineverkoop is de andere. Daar zien we op jaarbasis een klim met 66 procent van de e-commerce. Een dus zonder twijfel geslaagd kwartaalrapport van de Duitse sportgigant.

Vrijdag is het uitkijken naar de industriële bestellingen in Duitsland, de detailhandel in Italië, maar vooral het werkgelegenheidsrapport in de VS voor de maand juli. Daarnaast presenteren onder meer Allianz, Fagron en WDP kwartaal- en/of halfjaarresultaten.