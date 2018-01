Marktoverzicht: 'Sterke economie, zwakke beurs'

De hoge waarderingen, zeker in de Verenigde Staten, maken de beurzen kwetsbaar voor rentestijgingen zoals gisteren. Vandaag namen de obligatiemarkten een adempauze en maken de rentevoeten een pas op de plaats. Olie werd bijna 2 procent goedkoper, wat extra druk zette op de oliewaarden.

De Bel-20 incasseerde een verlies van -0,69 procent. Enkel UCB en KBC hielden nipt de voeten droog. Bij de dalers kreeg Proximus een lager koersdoel en verkoopadvies te verwerken van Berenberg. Umicore kreeg een adviesverhoging van Barclays, maar bij een koersdoel dat lager is dan de huidige koers.

De sterke groeicijfers in het eurogebied zijn voor beleggers geen nieuws meer. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de economische groei 0,6 procent. Over heel 2017 is er een expansie van 2,5 procent. Het is voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 dat de eurozone zulke groeicijfers kan voorleggen.

De groei rust op stevige fundamenten van een hoog vertrouwen bij bedrijven en gezinnen, van een aantrekkende binnenlandse vraag en stijgende bedrijfsinvesteringen. De hoogconjunctuur kan daarom nog een tijdje aanhouden.

De kwartaalresultaten van Philips (-3,7%) voldeden net niet aan de verwachtingen. Beleggers hoopten op een stijging van de bedrijfscashflow met ruim 10 procent, maar moesten tevreden zijn met 9 procent. Het Nederlandse concern kan als excuus wijzen naar de verzwakking van de dollar, wat de dollarinkomsten vertaald in euro onder druk zet.

Phillips boekt ongeveer een derde van de omzet in de VS. Los van de wisselkoersschommelingen presteerde het bedrijf naar behoren. De vergelijkbare omzet steeg met 5 procent, en de stijging van het orderboek van 7 procent dankt Philips aan de innovaties die het naar de markt brengt.

De marges stijgen zoals door het management beloofd, nu het bedrijf steeds meer de focus legt op de rendabeler activiteiten in de gezondheidszorg, en afscheid neemt van de productie van lampen en elektrotoestellen zoals televisies. Philips denkt aan overnames om zijn aanwezigheid in de markt voor medische apparatuur te versterken.

Beleggers namen iets meer vrede met de kwartaalresultaten van de Duitse softwarereus SAP (-1,98%). De omzet steeg vorig jaar met 6 procent , vooral te danken aan de sterke stijging van de cloudactiviteiten, die met 26 procent toenamen. SAP verkoopt bedrijfssoftware voor het beheer van hr, verkoop en productie. In het vorige kwartaal verhoogde SAP de verwachtingen dankzij de groei in de cloudbusiness. Deze verwachtingen worden nu herhaald. De bedrijfswinst zou dit jaar met 8 tot 11 procent stijgen.

SAP maakte vandaag ook de overname van Callidus bekend voor 2,4 miljard dollar. Callidus is dat cloudsoftware voor verkoop en marketing aanbiedt. Deze deal moet vanaf 2019 bijdragen aan de winst.

Na de forse koersstijgingen van de voorbije 2 jaar bij McDonald's (-1,63%) kunnen stevige kwartaalcijfers het hongergevoel bij beleggers niet langer wegnemen. De vergelijkbare omzet steeg zoals verwacht met 5 procent , maar de jongste kwartalen klopte de hamburgerketen de verwachtingen.

Het vet lijkt daarom van de soep bij de comeback van McDonald's dat opnieuw meer klanten lokt, onder meer door kortingen aan te bieden en het menu aan te passen. De winst daalde gevoelig in het vierde kwartaal, maar dat is te wijten aan de hervorming van de Amerikaanse vennootschapsbelasting. De onderliggende winst per aandeel steeg van 1,59 dollar naar 1,71 dollar per aandeel, wat meer is dan verwacht. Het management hoopt het nieuwe groeimomentum te kunnen vasthouden.

Woensdag is het uitkijken naar de kwartaalresultaten van onder meer Facebook, Microsoft en Boeing. Nog in de VS wordt een eerste blik geworpen op de jobcreatie in januari.