Marktoverzicht: Solvay geeft plankgas, Galapagos trapt op de rem

De Europese beurzen hielden het rustig vandaag. Beleggers nemen een afwachtende houding aan in de aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond. Het is vooral uitkijken naar tips over de timing van de volgende renteverhoging en de blik van de Fed op de gezondheid van de Amerikaanse economie. De EuroStoxx50 won amper 0,1 procent. De Bel-20 ging 0,6 procent hoger tot 3583,31 punten.

De sterkste stijger in de Brusselse sterindex was Solvay (+2,7%), die voorbeurs een sterke set eerstekwartaalcijfers op beleggers losliet. De chemiegroep verwacht nu dat het zijn eigen prognose van ongeveer 5 procent meer bedrijfskasstroom (ebitda) voor heel 2017 zal halen of overtreffen. Nathalie Debruyne, analist van Degroof Petercam, denkt dat de chemiegroep gemakkelijk over die lat zal gaan, na de sterke jaarstart en gegeven de indicaties dat de huidige trend nog wat zal voortduren.

Galapagos (-4,4%) moest wat van zijn pluimen laten en droeg de rode lantaarn in de Bel-20. Het aandeel van de biotechnologiegroep noteerde gisteren bij de slotbel liefst 34 procent hoger dan bij de start van het jaar. Gisteren kreeg Galapagos een flinke duw in de rug door een flukse koersdoelverhoging van 80 naar 110 euro bij het gereputeerde beurshuis Jefferies.

Buiten de Bel-20 kwam D'Ieteren (-2,7%) met een onaangename verrassing naar de markt. De voormalige autogroep zoekt een koper voor een pakket aandelen in Belron, een bedrijf dat u misschien beter kent onder zijn merknaam Carglass, dat autoruiten herstelt. De opbrengst van de verkoop wil D'Ieteren investeren in andere bedrijven met veel groeipotentieel.

Anderhalf jaar geleden zei D'Ieteren-CEO Axel Miller in een interview met de krant De Tijd dat auto's "een wereld onder druk" zijn en "geen bron van groei op lange termijn in de volgende groeicyclus". D'Ieteren stond vroeger met drie benen in de autowereld: met de Volkswagen-verdeler D'Ieteren Auto, de beglazingsdochter Belron en de autoverhuurder Avis Europe. Het was dan ook te verwachten dat D'Ieteren meer stappen in andere werelden zou ondernemen.

Avis Europe werd al in 2011 verkocht, maar pas na vijf jaar vond D'Ieteren een bestemming voor het geld van die verkoop. D'Ieteren kocht uiteindelijk in 2016 een belang van 41 procent in het Italiaanse bedrijf Moleskine, bekend van de schriftjes. Ter vergelijking: Pon, de verdeler van Volkswagen-merken in Nederland, gooide het over een andere boeg en nam in 2011 Koninklijke Gazelle, Derby Cycle en Cervélo over. Het bod op Accell, waardoor Pon het grootste fietsbedrijf ter wereld zou worden, werd dan wel gisteren afgeslagen. Het lijkt er toch op dat Pon zijn focus op het juiste moment verlegd heeft van auto's naar fietsen en volop mee heeft kunnen profiteren van de hype van de elektrische fietsen. Nu moeten we er wel bij vertellen dat Pon een geschiedenis heeft met fietsen, want het begon in 1900 als een verdeler van Opel-fietsen in Nederland.

David Vagman, analist van KBC Securities, klinkt absoluut niet enthousiast in zijn rapport over de nieuwe demarche van D'Ieteren en somt verschillende redenen op waarom beleggers niet blij moeten zijn met dat nieuws. "D'Ieteren zal iets bekends ruilen voor iets dat onbekend is. Het verkleint de voorspelbaarheid van het bedrijf. Bij een holding of een investeringsmaatschappij hoort typisch een korting. Hoe meer D'Ieteren in de richting van een holding evolueert, hoe groter die korting. Het trackrecord van het management als investeerder moet nog worden opgebouwd. De investering in Moleskine overtuigt tot dusver niet. Dit stuurt ook een negatief signaal de wereld in over Belron, op een moment dat beleggers beginnen te geloven in de ommekeer en de strategie van een uitbreiding van de diensten."

Ondertussen verkocht Volkswagen (-0,9%) in de eerste drie maanden van het jaar 2,5 miljoen auto's, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was te wijten aan een daling van de verkoop in China, de grootste markt, met 6,7%. In de Verenigde Staten (+6%) en Europa (+4,4%) zat de verkoop in de lift. De omzet bedroeg in het eerste kwartaal 53,2 miljard euro, ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam zelfs 44 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 3,4 miljard euro, mede door bezuinigingen. Voor heel 2017 handhaaft Volkswagen een omzetgroei van een voorzichtige 4 procent. Het lijkt erop dat Volkswagen het dieselgate-schandaal van zich heeft kunnen afschudden. Het aandeel verloor licht terrein, mogelijk was er al wat voorsprong genomen op de sterke jaarstart, nadat Volkswagen op 18 april voorlopige resultaten had bekendgemaakt.

Het aandeel kreeg natuurlijk zware klappen, uit vrees voor rechtszaken en schadevergoedingen in de nasleep van dieselgate. De Britse zakenkrant Financial Times citeerde een analist die de onderwaardering van Volkswagen als volgt uitdrukte: "Als Porsche - een dochter van Volkswagen -gewaardeerd zou worden als Ferrari, dan zou Porsche alleen meer waard zijn dan wat Volkswagen nu waard is op de beurs." Maar een Porsche is nog geen Ferrari en bovendien is er nog altijd onzekerheid over hoeveel schadevergoedingen en boetes Volkswagen uiteindelijk zal moeten betalen. Volkswagen heeft 23 miljard euro opzij staan om de kosten van dieselgate te dekken. Het is ook zo dat er ook andere autobouwers in het dieselgate-schandaal verstrengeld zijn geraakt. Vandaag nog stuurde Test-Aankoop een persbericht de wereld in om te verkondigen dat het Renault, Fiat-Chrysler en PSA Peugeot Citroën formeel heeft aangeschreven om te weten hoeveel consumenten in België zijn misleid over de uitstootwaarden van hun dieselwagens.

Twee Bel-20'ers, de bierbrouwer AB InBev en de holding GBL, komen donderdag met resultaten over het eerste kwartaal. Buiten de Bel-20 geven de zinkgroep Nyrstar en de biotechnologiegroep Argen-X inkijk in de eerste drie maanden van het jaar. Daarnaast houden Sofina en CFE hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.