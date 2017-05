Marktoverzicht: Recticel zweet gebrek aan isolatie uit

De Bel-20 verloor deze week bijna 1 procent, zowat evenveel als de Europese graadmeter Eurostoxx50. Al wie dacht dat de overwinning van Emmanuel Macron in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen voor een stevige rally zou zorgen, kwam dus bedrogen uit. Ook de verrassend sterke Duitse groei in het eerste kwartaal gaf de Europese beurzen vrijdag geen vleugels. De Bel-20 noteerde bij de slotbel 0,1 procent hoger. Dat mag best een verbazend sterke prestatie heten, gezien de dividendknip bij Cofinimmo (-4,4%) en Solvay (-2,1%).

Het opvallendste nieuws op de Brusselse beurs kwam van bij Recticel (-4%). Het bedrijf blijft kampen met een tekort aan IMD, een belangrijke grondstof voor isolatiematerialen. De oorzaak van de problemen ligt bij de leveranciers, maar de haperende bevoorrading hakt er ook bij Recticel stevig in. De productie ligt 15 procent lager en minstens tot juli is er geen beterschap in zicht. Recticel waarschuwt daarom dat de winst in de eerste helft van het jaar lager zal liggen dan vorig jaar.

Voor heel het jaar verwacht Recticel wel nog betere cijfers dan in 2016. De vraag is of die ambitie nog realistisch is. Veel zal natuurlijk afhangen hoelang die productieproblemen zullen aanhouden. Op zich is de isolatietak ook maar goed voor 15 procent van de omzet, maar die activiteit is wel een van de belangrijkste bronnen van groei. Een bijkomend probleem is dat de chemische grondstof niet alleen schaarser is, maar ook duurder. En dus is het zaak dat Recticel die prijsstijging kan doorrekenen aan zijn klanten.

Nog een nieuwtje is de overname van Concept Fashion door FNG (+5,5%), dat zo nog vijftien baanwinkels toevoegt aan zijn portefeuille. De deal past in de uitbreidingsplannen naar mannenmode. De bedoeling is na de overname van de schoenenketen Brantano alle winkels om te bouwen tot een plaats waar jong en oud, man en vrouw, van top tot teen gekleed worden.

In het buitenland schuift Vincent Bolloré met zijn belangen in twee van zijn bedrijven. De Franse miljardair had al aangekondigd dat hij iets van plan was met de mediagroep Vivendi (+4,7%), waarvan hij 20 procent in handen heeft, en met de reclamegigant Havas (+9,2%), die voor 60 procent zijn eigendom is. Dat 'iets' is een bod door Vivendi op zijn 60 procent in Havas. De prijs, 9,25 euro per aandeel, of omgerekend 2,3 miljard euro, is volgens analisten fair. Vivendi hoeft ook geen grote premie te bieden, want het wil Havas niet van de beurs halen. Wie niet akkoord gaat met de biedprijs, kan dus gewoon aandeelhouder blijven.

De officiële uitleg is dat Havas toegang krijgt tot de content van Vivendi, terwijl Vivendi omgekeerd kan bouwen op de specialisatie in data-analyse bij Havas. Analisten reageren behoorlijk koel op die uitleg. Zij zien weinig voordelen in de operatie, bijvoorbeeld voor kostenbesparingen. Een andere bemerking is dat Vivendi opnieuw een complex conglomeraat wordt, terwijl Bolleré net aan boord is gestapt om grote kuis te houden. Bovendien zien analisten ook een belangenconflict in een bedrijf dat zowel advertentieruimte koopt als verkoopt.

De meeste waarnemers gaan er dan ook van uit dat de operationele logica achter de deal ondergeschikt is aan de werkelijke reden: successieplanning. De pater familias wordt volgend jaar 65 en zou klaar zijn om de fakkel door te geven aan zijn zonen. Een van hen, Yannick, is al de topman van Havas. Hij zou na de deal zijn zeg over de volledige communicatietak krijgen. Dat de miljarden op de spaarrekening van Vivendi ondertussen naar de familiale holding vloeien als betaling voor het belang in Havas, is ook mooi meegenomen.

Daarnaast was het ook staaldag, met kwartaalcijfers van ArcelorMittal en Thyssenkrup. Beiden hebben er verrassend sterke drie maanden op zitten, met dank aan de oplevende vraag. Toch daalden de aandelen respectievelijk met 8 en 4 procent. Analisten zochten de verklaring in de vooruitzichten. Beide staalreuzen waarschuwden voor de volatiele grondstoffenprijzen.

Volgende week gaat de cijferstorm wat liggen. Van de grote Brusselse bedrijven komen nog Elia en Ackermans & van Haaren met dochter CFE aan de beurt. Daarnaast verschijnen veel vastgoedcijfers, onder meer van Leasinvest, Aedifica en Montea. Gimv komt met de resultaten van zijn gebroken boekjaar. In het buitenland is het vooral uitkijken naar Nederland, waar de holdings HAL en SIF rapporteren. Ook SnowWorld, de jongste aanwinst in het imperium van Mark Coucke, komt met cijfers.