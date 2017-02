Marktoverzicht: Recticel verrast, Sioen stelt teleur

Recticel werd beloond voor zijn omzet- en winstgroei met een koerssprong van 6,12 procent. Vooral de winst van de schuimrubberproducent verraste positief. De bedrijfswinst (rebitda) steeg met bijna 20 procent, terwijl maar een toename met 15 procent in het vooruitzicht was gesteld. Nochtans had Recticel in 2016 met een stevige tegenvaller af te rekenen, toen problemen bij een leverancier tot een prijsstijging van een belangrijke grondstof leidden. Dat Recticel in die context zijn winstgevendheid toch zo weet op te krikken, geeft volgens analisten veel vertrouwen.

Ook het bedrijf zelf toont geloof in de toekomst. Recticel kondigt aan werk te maken van meer omzetgroei, terwijl de verdere verbeteringen van de productiviteit en de kostenstructuur nog een extra hefboom op de winst moeten zetten. Maar het optimisme in de toekomst spreekt vooral uit het dividendbeleid. De uitkering gaat met bijna een derde hoger naar 0,18 euro bruto per aandeel.

De negatieve uitschieter was Sioen (-5,7%), dat vrijdag nabeurs cijfers op de wereld losliet. De producent van technisch textiel bleef bijna over hele lijn licht onder de verwachtingen, ook met zijn dividend. Een belangrijke verklaring is de forse duik van het pond na de brexit, aangezien Groot-Brittannië een belangrijke markt is.

Wat beleggers nog deed schrikken, was de sombere prognose. Sioen sluit niet uit dat een harde brexit en de opgang van het protectionisme op de cijfers wegen. Bovendien zijn de grondstoffenprijzen gestegen, wat de marges onder druk zet. Al is er ook nog een minder ingewikkelde verklaring voor de koersdaling: na de rally van de voorbije maanden nemen beleggers wat gas terug.

In Amsterdam kondigde PostNL de terugkeer van een dividend aan, een jaar vroeger dan gepland en voor het eerst sinds 2011. Het management gaf wel aan dat het onder druk stond om die stap te zetten. Veel beleggers zijn ontgoocheld omdat de overname door bpost in het water is gevallen. Om de pijn te verzachten krijgen ze nu zoethoudertje in de vorm van een dividend.

Op gejuich moest PostNL evenwel niet rekenen. Het aandeel kreeg een tik van 7 procent. Een dividendverhoging vloekt met de rest van de cijfers. Het laatste kwartaal van 2016 was een tegenvaller, voor dit jaar verwacht het postbedrijf minder winst dan eerder aangekondigd en ook de winstverwachting op lange termijn werd minder opgetrokken dan verhoopt.

In Londen en Frankfurt ging de meeste aandacht naar de sputterende overname van de London Stock Exchange (-1,1%) door Deutsche Börse (-3,8%). Europa vraagt de Britse beursuitbater een belang in een Italiaans obligatieplatform van de hand te doen, maar dat weigert LSE. Daarmee staat de hele constructie op losse schroeven.

Op Wall Street was er veel aandacht voor Warren Buffett, die een interview gaf op de zakenzender CNBC. Het Orakel van Omaha heeft sinds begin dit jaar zijn belang in Apple verdubbeld. Dat invloedrijke koopadvies leverde het duurste bedrijf ter wereld kort na de openingsbel maar een winst van minder dan een half procent op.

Dinsdag is het vooral uitkijken naar het rapport van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en haar baggerdochter CFE. De cijfers komen voorbeurs. Daarnaast worden de jaarcijfers van Campine bekendgemaakt. Macro-economisch zijn er groeicijfers over de Belgische en Franse economie over het vierde kwartaal, en data voor het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.