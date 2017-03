Marktoverzicht: rally sputtert

Die orders zijn notoir volatiel, maar toch lijkt het moeilijk om de sterke conjunctuurindicatoren om te zetten in concrete resultaten. Ook de OESO loopt niet over van enthousiasme over de wereldeconomie en wijst op de nog altijd zwakke fundamenten van het herstel, zoals de zwakke ontwikkeling van de productiviteit en het dreigende protectionisme.

De Europese beurzen moeten opnieuw heel lichtjes achteruit. De Bel-20 levert 0,08 procent in. Ook Wall Street opent licht lager. Snapchat moet voor de tweede dag op rij stevig inleveren na het spectaculaire beursdebuut van eind vorige week. De beurzen happen naar lucht na de forse rally van de voorbije weken. Ook de grondstofprijzen zijn toe aan een rustpauze.

De uitschuiver van de dag in Brussel is voor D'Ieteren (-7%), dat nochtans behoorlijke jaarresultaten kon voorleggen. Enkele weken geleden had het bedrijf de winstverwachting voor 2016 nog opgetrokken, en gisteren publiceerde de groep na beurstijd een stijging van de courante nettowinst met 13,9 procent. Zonder de bijdrage in het vierde kwartaal van de overgenomen schriftjesproducent Moleskine bedraagt de winststijging 12,1 procent. Tot daar is geen man over boord. De winstvooruitzichten voor dit jaar konden echter niet overtuigen. D'Ieteren verwacht dat de courante nettowinst dit jaar met 10 procent zal stijgen, maar die stijging is grotendeels te danken aan Moleskine, dat voor het eerst een volledig jaar zal bijdragen aan de winst. Zonder die bijdrage is er nauwelijks sprake van winstgroei. D'Ieteren Auto zou dit jaar een iets hoger resultaat boeken dankzij een stijging van het marktaandeel, maar Belron, de andere grote activiteit van de groep, zou met een lichte winstdaling geconfronteerd worden omdat hogere bonussen aan het management beloofd zijn. De winst van Moleskine zou met 10 procent aandikken dit jaar, maar dat is lichtjes onder de verwachtingen. De omzet van Moleskine stijgt snel, maar de marges staan onder druk omdat het bedrijf investeert in nieuwe winkels en in e-commerce. Ook de gestegen schuldgraad van D'Ieteren als gevolg van de overname van Moleskine doet beleggers schrikken. De nettoschulden bedragen 2,3 keer de bedrijfscashflow.

De Amerikaanse toezichthouder gunt het biotechbedrijf Tigenix (+4%) een vlottere procedure om het geneesmiddel Cx601 naar de markt te loodsen. Cx601 is een potentieel middel tegen fistels bij mensen die aan de ziekte van Crohn leiden. De derde en laatste testfase van het geneesmiddel hoeft slechts over 24 in plaats van 52 weken te lopen. Tigenix kan ook het aantal te testen patiënten beperken en de rekrutering van die patiënten wordt gemakkelijker. Het bedrijf denkt dat de procedure voor de goedkeuring van het geneesmiddel met één jaar kan worden ingekort. In Europa is Tigenix al verder gevorderd, want het bedrijf hoopt in de tweede helft van dit jaar de goedkeuring te krijgen om het middel op de markt te brengen.

De holding Bois Sauvage (-0,48%) zag vorig jaar de operationele winst flink toenemen, van 33,6 naar 31,4 miljoen euro. Beleggers moeten op de eerste plaats de resultaten van de chocoladegroep UBCM (met Neuhaus als belangrijkste bedrijf) in de gaten houden, want die groep is goed voor de helft van de portefeuille van de holding. UBCM zag de omzet met 2 procent stijgen bij een 'degelijke' operationele rendabiliteit. Dat levert dus vrij stabiele resultaten op. De stijging van de operationele winst komt daarom van een hogere instroom van dividenden (onder andere van Berenberg Bank) en van een hogere bijdrage van Recticel. De nettowinst daalde wel van 59 naar 45 miljoen euro, door het spel van meer- en minwaarden. In vergelijking met 2015 werden minder meerwaarden geboekt. Het dividend wordt lichtjes verhoogd tot 7,52 euro per aandeel. De intrinsieke waarde is gestegen tot 369 euro per aandeel.

Option bleef de hele dag geschorst. Het bedrijf had beloofd tegen midden februari tekst en uitleg te verschaffen over de manier waarop het op termijn levensvatbaar kan blijven, maar het bleef stil. De toezichthouder FSMA schrapte de handel tot het bedrijf communiceert.