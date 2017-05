Marktoverzicht: Proximus trapt couponnetjesseizoen in gang

De EuroStoxx50 sloot ongeveer op hetzelfde niveau als een dag eerder. En ook de Bel-20 eindigde min of meer stabiel op 3890,83 punten. De biofarmagroep UCB (+2,8%) en de materialengroep Umicore (+2,1%) waren de sterkste stijgers in de Belgische beursbarometer. Ze wonnen allebei meer dan 2 procent.

Aan het andere uiteinde van het spectrum was Proximus (-2,9%) de sterkste daler in de Bel-20, maar die daling van het aandeel met 86 eurocent per aandeel is optisch bedrog. Het slotdividend van 1 euro werd vandaag van de koers geknipt en vrijdag op de rekening van de aandeelhouders gestort. De totale winstuitkering voor de aandeelhouders van Proximus komt daarmee op 1,5 euro bruto. Dat is evenveel als over het boekjaar 2015 werd uitgekeerd, maar de aandeelhouders houden netto (1,05 euro) wel minder over omdat de roerende voorheffing is verhoogd van 27 naar 30 procent.

Proximus is de eerste Bel-20'er die ex-coupon gaat en zo trapt het telecombedrijf het Belgische couponnetjesseizoen in gang. Morgen gaan er nog couponnetjes af (zie onderaan). Vorige week ging er wel al een dividend van de koers van Ahold Delhaize (+1,5%) maar die Nederlands-Belgische fusiegroep maakt niet langer deel uit van de Bel-20 omdat het belang van de Belgische activiteiten onvoldoende weegt in het totaal.

Met een nettodividendrendement van 3,7 procent is Proximus veruit het meest aantrekkelijke dividendaandeel uit de Belgische telecomsector. Het feit dat de armlastige overheid nog altijd meer dan de helft van de aandelen in handen heeft, zit daar wellicht ook voor iets tussen. Bij Telenet (+1,5%) is het geleden van mei 2013 (7,9 euro per aandeel bruto) dat de aandeelhouders nog iets kregen. Op de algemene vergadering deze namiddag was er zelfs een aandeelhouder die daarover klaagde. Telenet-voorzitter Bert De Graeve gaf de aandeelhouder lik op stuk: "Er is hier geen dividendenpolitiek. We investeren liever in projecten dan dat we dividenden uitkeren." Bij Orange Belgium (stabiel) is er over het boekjaar 2016 voor het eerst sinds 2013 wel weer ruimte voor een dividend. De aandeelhouders van Orange Belgium krijgen 0,5 euro bruto per aandeel.

Euronav (-4,6%) ging in de loop van de ochtend tot 8 procent lager, maar wist enigszins te herstellen. De resultaten over het eerste kwartaal vielen nochtans beter mee dan verwacht, door hoger dan verwachte vrachttarieven. De nettowinst lag in het eerste kwartaal 70 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar dat was nog altijd iets hoger dan verwacht door analisten.

Het management heeft vertrouwen in de middellange termijn en wijst op de robuuste vraag naar ruwe olie. De export van schalie-olie vanuit de Verenigde Staten compenseert dat de OPEC-landen het aantal vaten olie dat ze uit de grond halen eind vorig jaar hebben teruggeschroefd. Tot december 2015 was er nog een verbod op export van olie uit de VS. De VS importeren wel nog altijd meer olie dan ze exporteren, maar daar zou verandering in kunnen komen, voorspellen sommigen.

Alleen op de korte termijn vreest Euronav toch een beetje voor de evolutie van de vrachttarieven, die sinds februari zijn beginnen te zakken. CEO Paddy Rogers legt uit dat alles afhangt van het aantal bestellingen om nieuwe schepen te bouwen "die de markt niet nodig heeft". In het eerste kwartaal werd het equivalent van 27 supertankers opgeleverd, in het tweede kwartaal wordt nog eens zoveel capaciteitsuitbreiding verwacht. Waar er in het vierde kwartaal van 2016 nul nieuwe tankers besteld werden, volgens de scheepvaartdienstengroep Clarkson, zijn er het voorbije kwartaal weer vijftien supertankers besteld.

Rogers voegt er nog aan toe dat Euronav een sterke balans heeft die wel een periode met lage vrachttarieven kan uitzitten en dat het bedrijf dankzij zijn toegang tot krediet ook opportuniteiten kan grijpen als die opduiken. Volgens Luuk Van Beek, analist van Degroof Petercam, zit Euronav met 620 miljoen Amerikaanse dollars aan liquide kredieten in een goede positie om daarvan te profiteren. "In theorie volstaat dat om tien vijf jaar oude supertankers te kopen of drie jaar met lage vrachttarieven uit te zingen", klinkt het in zijn rapport. Hij verwacht dat Euronav grotendeels op zijn liquiditeitskussen zal blijven zitten, maar verwijst er toch ook naar dat Euronav in 2014 met succes vijftien supertankers van Maersk overkocht voor 980 miljoen Amerikaanse dollar.

Aan de andere kant van de plas stuurden beleggers de aandelen van Twitter bij de opening meteen 9 procent hoger. De berichtendienst maakte voorbeurs resultaten over het eerste kwartaal bekend Die waren nog niet goed, maar duidelijk wel beter dan verwacht door beleggers. Er is voor het eerste kwartaal een gecorrigeerde winst (zonder eenmalige elementen) van 11 cent per aandeel. Er was een omzetkrimp van 8 procent in de eerste drie maanden van het jaar, ondanks een groei in het gebruik van Twitter. Vooral in de VS daalde de omzet fors (-17%). In de rest van de wereld was er sprake van een kleine omzetstijging (+1%).

Het aantal dagelijkse, actieve gebruikers steeg met 14 procent tegenover een jaar eerder. Volgens Twitter is dit het vierde opeenvolgende kwartaal met een versnellende groei in het aantal dagelijkse gebruikers. Het maandelijkse actieve gebruik nam met 9 miljoen toe tot 328 miljoen. En dat laatste was meer dan twee keer zoveel als verwacht door analisten. Twitter heeft inspanningen gedaan om de dienst te verbeteren en de marketing rond Twitter op te drijven, maar het bedrijf haalt onvoldoende inkomsten uit zijn gebruikers. Twitter verdient ongeveer de helft van wat Facebook per gebruiker aan inkomsten heeft. Met de beursintroductie van Snapchat is er nog een belangrijke rivaal in de strijd om de adverteerders bij gekomen.

Donderdag wordt het dividend van Umicore van de koers afgeknipt. Telenet, Exmar, Tessenderlo Group, Biocartis, Sioen en Galapagos geven inkijk in het eerste kwartaal.