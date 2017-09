Marktoverzicht: Pond schiet omhoog

Het was te verwachten dat deze dag op de financiële markten zou worden gedomineerd door de schommelingen in het pond ( +1,4% ten opzichte van de euro). Er was een bijeenkomst van de Bank of England. Voorzitter Mark Carney sloeg meer een 'havikstoon' aan en waarschuwde dat er de komende maanden een renteverhoging zou kunnen komen. De Bank of England verwacht dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober tot boven 3 ...