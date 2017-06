Marktoverzicht: Pond lijdt onder mislukking van May

De mislukte gok van premier May betekende een nieuwe opdoffer voor het Britse pond, maar zette de beurs in Londen wel hoger. Al was de schade voor het pond (-1,4% tegenover de euro) in niks te vergelijken met de dreun in juni vorig jaar naar aanleiding van het brexit-referendum.

De grote Franse warenhuisketen Carrefour (+0,3%) heeft vanmiddag de naam van de nieuwe topman bekendgemaakt. Alexandre Bompard volgt George Plassat midden juli op. Bompard is amper 44 jaar en moet de jongste jaren dus wel wat hebben gepresteerd. Hij is ook de raad van bestuur van Carrefour opgevallen door de turnaround die hij heeft weten te realiseren bij Fnac. De koers van de keten is verdrievoudigd sinds 2013, het jaar waarin Bompard de CEO van Fnac werd. Door elektronica en onlinediensten zoals ticketverkoop en livestreaming aan het assortiment van boeken en cd's toe te voegen, liet hij de keten weer groeien. Daarvoor zal hij ook bij Carrefour moeten zorgen. De uitdagingen zijn onder meer de groei op de thuismarkt en de beursgang van de Braziliaanse dochter.

De jaarcijfers van Realdolmen (+6,4%) voor het boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 31/3) zijn erg positief door de markt onthaald. Het IT-bedrijf heeft de voorbije jaren een wisselend resultatenparcours gereden, maar kon het afgelopen boekjaar niet alleen een omzetgroei van 3,2 procent tot 243,8 miljoen euro voorleggen, maar ook en belangrijker een toename van de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfswinst (rebit) met 12,8 procent tot 12 miljoen euro. Dat betekent dat de winstmarge is geklommen tot 4,9 procent, in lijn met de doelstelling van 5 procent. Voor het lopende boekjaar mikt de bedrijfsleiding opnieuw op groei en minstens een gelijkblijvende marge. Analisten zijn ervan overtuigd dat er verdere ruimte voor margeverbetering is.

Een opmerkelijke stijger vandaag en al de hele week is Bone Therapeutics(+9,5%). De beurskoers van het Waalse biotechbedrijf komt dan ook van heel ver. Maar deze week was er het goede nieuws dat voor hun verstgevorderde studie, die voor osteonecrose (het afsterven van het heupbeen) met PREOB, een autoloog botvormend celtherapieproducent, gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt, eventueel vervroegd mag worden afgesloten als de interimresultaten van 44 patiënten voldoende zijn na twaalf maanden opvolgingen. Dat weten we in het derde kwartaal van 2018.