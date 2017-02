Marktoverzicht: Peugeot wil Opel kopen

Yellen merkte wel op dat het niet verstandig zou zijn te lang te wachten met de afbouw van het soepele geldbeleid. Dan bestaat het gevaar dar de Fed de rente te snel moet verhogen, wat de markten kan verstoren en de economie in recessie kan duwen. De markten houden er rekening mee dat de Fed de rente dit jaar nog drie keer verhoogt met 25 basispunten, om eind dit jaar op 1,25 procent uit te komen. De uitlatingen van Yellen stuurden de dollar flink hoger. Wall Street opende nagenoeg onveranderd.

De Europese beurzen sloten uiteindelijk nipt hoger af. De Bel-20 schreef er 0,18 procent bij met Ackermans & van Haren als sterkste stijger. Umicore worstelt nog met de vorige week gepubliceerde jaarresultaten.

De autogroep PSA (+4,32%), die de merken Peugeot en Citroën overkoepelt, overweegt een bod uit te brengen op de Europese activiteiten van de Amerikaanse autobouwer General Motors, die de merken Opel en Vauxhall omvatten. GM zou verschillende miljarden dollars vragen voor deze merken omdat de operationele resultaten aan de beterhand zijn. De combinatie van beide bedrijven zou 16 procent van de Europese automarkt in handen krijgen. Analisten stellen vragen bij het bod van PSA, omdat het bedrijf vooral dure productiecapaciteit in Duitsland zou verwerven, terwijl er overcapaciteit is op de Europese markt. PSA wil met de overname vooral schaalvoordelen realiseren én zou Opels technologische kennis over elektrische auto's willen verwerven. Voor GM zou een verkoop niet slecht uitkomen. GM heeft de voorbije decennia miljarden verloren op de Europese divisie. Vorig jaar boekte GM nog een verlies van 257 miljoen dollar in Europa.

Het Japanse Toshiba (-3%) zit in moeilijke papieren. Het industriële conglomeraat moet een waardevermindering van 6,3 miljard dollar boeken op de divisie die kerncentrales bouwt. Stijgende kosten in de VS en een zwakke vraag naar de reactoren van Toshiba liggen aan de grondslag van de afschrijving. De voorzitter van de raad van bestuur neemt ontslag. Door de afboeking zal Toshiba in de laatste negen maanden van 2016 een verlies van ongeveer 5 miljard dollar boeken. Dat duwt het eigen vermogen van de onderneming in het rood, waarschuwt het bedrijf. Om de balans te versterken wil Toshiba een meerderheidsbelang in zijn geheugenchipactiviteit verkopen. Mogelijk worden ook andere divisies verkocht. De geplande verkoop van de chipdivisie toont aan hoe erg het bedrijf eraan toe is. De chipdivisie is de meest winstgevende tak, goed voor ongeveer de helft van de bedrijfswinst. Of hoe het bedrijf de kachel warm wil houden door de eigen meubelen te verbranden.

Het Franse Michelin (+1,68%) zag in 2016 bij een dalende omzet de recurrente bedrijfswinst met 4,5 procent stijgen, wat nipt beter is dan verwacht. Het dividend wordt fors verhoogd, van 2,85 naar 3,25 euro per aandeel. Voor dit jaar verwacht de grootste bandenproducent van Europa een hogere verkoop in lijn met de markt, bij een minstens even hoge bedrijfswinst. Om de marges te beschermen, denkt Michelin aan hogere prijzen om de duurdere grondstoffen door te rekenen aan de klanten. De rubberprijs zit in de lift na een dieptepunt in 2016. De stijgende rubberprijzen kunnen Michelin dit jaar 900 miljoen euro winst kosten als het bedrijf de prijzen niet verhoogt.

Credit Suisse (+2,3%) boekt voor het tweede jaar op rij een miljardenverlies. De Zwitserse bank sloot 2016 af met een verlies van 2,44 miljard Zwitserse frank, wat grotendeels op het conto mag geschreven worden van 2,69 miljard frank extra voorzieningen voor juridische claims in de VS. De claims gaan over het herverpakken van dubieuze vastgoedleningen in de VS. In januari bereikte Credit Suisse een schikking met de Amerikaanse justitie. Door de verliezen van de voorbije jaren moet Credit Suisse werk maken van een hogere kapitaalbuffer. De bank voert de besparingen op en denkt eraan haar Zwitserse afdeling gedeeltelijk naar de beurs te brengen. De bank schrapt dit jaar 5.500 tot 6.500 jobs. De onderliggende resultaten toonden licht beterschap in het vierde kwartaal, in lijn met de verwachtingen. Credit Suisse meldde wel een uitstroom van beheerd vermogen van 6,7 miljard frank in het vierde kwartaal. Een mogelijke verklaring is dat rijke klanten hun vermogen weghaalden uit Zwitserland, anticiperend op de afbouw van het bankgeheim vanaf dit jaar.

Het biotechbedrijf Ablynx (-2,2%) leed onder het nieuws dat het Gentse biotechinstituut VIB naar eigen zeggen een betere behandeling tegen het verkoudheidsvirus RSV heeft ontdekt. Ablynx test een eigen medicijn op 180 baby's en kinderen. De resultaten worden in 2018 verwacht. Het VIB test zijn behandeling enkel nog op muizen en ligt dus jaren achter op Ablynx.

Marc Coucke liet ook nog van zich spreken. De ondernemer-investeerder heeft een belang van 9,57% opgebouwd in het Nederlandse SnowWorld (+3,9%), een uitbater van overdekte skipistes.