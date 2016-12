Marktoverzicht: pandoering voor Colruyt

De Europese beurzen kregen af te rekenen met winstnemingen in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank dat woensdagavond om 20 uur wordt bekendgemaakt. De financiële markten zijn er vrij zeker van dat de Fed de beleidsrente met 25 basispunten zal optrekken, en kijken daarom vooral uit naar het begeleidende commentaar van voorzitster Janet Yellen. De hamvraag is hoe snel en hoe vaak de Fed de rente volgend jaar zal optrekken, zeker nu Donald Trump een expansiever fiscaal beleid heeft aangekondigd. Analisten houden rekening met twee of drie renteverhogingen in 2017. De Amerikaanse inflatie kruipt dichter bij de doelstelling van 2 procent, terwijl ook de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid evolueert.

...