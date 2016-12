Marktoverzicht: Panasonic neemt Zetes over

Het is duidelijk dat enkel nog de Italiaanse bank Banca Monte dei Paschi de gemoederen zal beroeren de komende dagen. De kapitaalverhoging van 5 miljard euro blijkt moeizaam te lopen, zodat een tussenkomst van de Italiaanse overheid een realistische optie blijft.

Een vlak verloop wil nog niet zeggen dat er geen individuele verhalen en uitschieters zijn. Zo werd deze voormiddag de handel in het aandeel Zetes (+0,9% tot de schorsing om 11 uur) opgeschort tot morgen. In de namiddag kregen we wel het nieuws dat het Japanse Panasonic een meerderheidsbelang (50,95%) in Zetes heeft genomen en dat later een bod op de resterende aandelen zal volgen. De Japanse elektronicareus is bereid 54,50 euro per aandeel te betalen of een premie van net geen 20 procent tegenover de slotkoers van gisteren. Zetes kwam eind 2005 naar de beurs tegen 23 euro, maar het aandeel van de specialist in goederen- en personenidentificatie gooide pas de jongste twee jaren hoge ogen op de beurs.

Morgen is Zetes ongetwijfeld de grootste stijger. Vandaag was die eer weggelegd voor Exmar (+8,8%). De gastankerrederij heeft een akkoord met het Nederlandse Vopak over een gedeeltelijke verkoop van de activiteiten. Kroonjuwelen als de drijvende hervergassingseenheden (FSRU's) en de FSRU-projecten in ontwikkeling maken delen uit van de deal. Alleen kennen we de timing en de omvang van de operatie nog niet. Dus ook geen bedragen. Analisten en beleggers gaan er echter van uit dat dat de onderwaardering van het aandeel in de verf zal zetten. Daarop is vandaag alvast geanticipeerd.

Na Mexico lijkt Brazilië het volgende land te zijn dat Ontex (+3,6%) gaat veroveren. De toonaangevende producent van persoonlijke-hygiëne-artikelen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) bevestigde via een persbericht dat de Bel-20'er gesprekken voert met de Braziliaanse groep Hypermarcas om haar luieractiviteiten over te nemen. Reuters meende al te weten dat de prijs in de buurt van 300 miljoen dollar zal uitkomen. Hypermarcas heeft zijn luieractiviteiten al enige tijd in de etalage geplaatst. De markt verwelkomt de verdere expansie van Ontex in Latijns-Amerika.

Met de overname van SFR Belux breidt Telenet (-1,2%) zijn klantenbestand in Brussel, Wallonië en Luxemburg uit. Het gaat om 90.000 klanten en Telenet is daarvoor bereid 400 miljoen euro op tafel te leggen. SFR Belux is het voormalige Numéricable en is goed voor een jaarlijkse omzet van 75 miljoen euro.

Biocartis (+7,8%) publiceerde liefst twee persberichten tegelijk. Het ene ging over de uitbreiding van de samenwerking met de Amerikaanse biotechgigant Amgen, het andere over de aanvraag bij de FDA om Idylla op de Amerikaanse markt te mogen lanceren. Idylla is een minilabo dat met een zeer grote gevoeligheid en zeer snel diagnostische tests uitvoert. De lancering op de Amerikaanse markt zou een belangrijke stap vooruit zijn in de wereldwijde doorbraak van Idylla.