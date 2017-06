Marktoverzicht: Overname Banco Popular maakt banken populair

De Europese Centrale Bank liet weten dat de Spaanse bank de voorbije dagen in steeds nauwere schoentjes kwam te zitten door zijn portefeuille en dat wanbetalingen eraan zaten te komen.

De aandeelhouders van Banco Popular zijn nu wel hun geld kwijt, maar de belastingbetaler en de spaarders blijven dit keer gespaard. De Europese beurzen reageerden positief op het nieuws, wellicht omdat het de werkzaamheid aantoont van de nieuwe Europese mechanismes die het financiële systeem moeten bewaken.

De EuroStoxx50 won 0,2 procent. De Bel-20 ging 0,7 procent hoger tot 3906,81 punten. De sterkste stijging in de Brusselse sterindex kwam op conto van het financiële trio: Ageas (+2,2%) dat gisteren nog een tik kreeg na een verkeerd begrepen boodschap op de investeerdersdag, ING (+1,8%) en KBC (+2,6%). De grootste verliezer van de dag was de staaltechnologiegroep Bekaert (-1,5%).

Buiten de Bel-20 kwam de gereglementeerde vastgoedvennootschap Xior (+2,2%) met een kapitaalverhoging op de proppen. Per twee aandelen kunnen bestaande aandeelhouders inschrijven op één nieuw aandeel. Vanavond nabeurs gaat het inschrijvingsrecht eraf, net als de coupon die recht geeft op het gedeelte van het dividend dat betrekking heeft op 1 januari tot 21 juni. Xior bevestigt voor het boekjaar 2017 het vooruitzicht van een dividend van 1,2 euro per aandeel, wat neerkomt op een nettorendement van 2,2 procent aan de slotkoers van vanavond.

Xior wil 84 miljoen euro ophalen met de verkoop van 2,7 miljoen aandelen. De nieuwe aandelen worden uitgegeven met een korting van 15 procent op de slotkoers van gisteren. De vastgoedvennootschap zal in totaal 110 miljoen euro investeren in het ombouwen van kantoren in Rotterdam, Den Haag en Delft tot studentenresidenties, in de ontwikkeling van een gebouw met studio's en parkeerplaatsen in Etterbeek en in de aankoop van twee studentenpanden in Utrecht en Venlo. Als alle geplande investeringen en ontwikkelingen afgerond zijn, dan zou de waarde van de portefeuille stijgen naar 485 miljoen euro, tegenover 289 miljoen euro eind maart. Het gaat met andere woorden om een stevige uitbreiding.

Er was ook nog belangrijk beleggersnieuws buiten de beurs. De beheerder van ons distributienetwerk van elektriciteits- en gasleidingen Eandis zal opnieuw obligaties uitgeven op maat van de kleine belegger. De obligaties die Eandis in juni 2010 had uitgegeven, liepen zeven jaar en komen op 23 juni op vervaldag. De nieuwe obligaties moeten de terugbetaling van de oude obligaties dekken en als er nog wat geld overschiet, dan zal Eandis dat gebruiken voor terugkerende investeringen in het netwerk.

Het rendement van de obligaties ligt wel een pak lager dan in 2010 en het duurt bovendien een jaar langer vooraleer u uw geld terugkrijgt. Staar u zeker niet blind op de coupon van 2 procent, want na aftrek van kosten en belastingen houdt u netto slechts 1,1533 procent over. Zeven jaar geleden lag de coupon dubbel zo hoog én bedroeg de roerende voorheffing nog maar 15 procent in plaats van 30 procent nu. Om de vergelijking mogelijk te maken, doen we in onderstaande tabel alsof de belasting op de rente zeven jaar geleden ook al op 30 procent stond.

Uitgiftedatum Prijs Bruto Netto Looptijd Eandis nov/10 101,92% 4,25% 2,67% 10 jaar Eandis jun/10 102,00% 4% 2,57% 7 jaar Eandis jun/17 101,88% 2% 1,15% 8 jaar

Er is dit keer slechts een minimuminvestering van 500 euro vereist, tegenover 1000 euro in 2010. Dat is uitzonderlijk. Het is zelfs niet eens zo courant meer dat in onze contreien obligaties met coupures van 1000 euro worden uitgegeven, waar Belgische beleggers op kunnen intekenen. We kunnen de obligatie-uitgiftes voor kleine Belgische beleggers over de voorbije drie jaar bijna op de vingers van één hand tellen. De looptijd van onderstaande obligaties was telkens zeven jaar.

Uitgiftedatum Bedrijf Bruto Uitgifteprijs Netto (bij 30% RV) mei/14 WDP 3,38% 101,875% 2,08% mei/15 Vandemoortele 3,06% 101,875% 1,85% jun/15 Shanks 3,65% 101,875% 2,26% jun/15 Studio100 3,35% 101,875% 2,050% jun/15 Tessenderlo 2,875% 101,875% 1,73% nov/15 Deceuninck 3,75% 101,875% 2,33% sep/16 VGP 3,90% 100% 2,73%

Het is de eerste keer dat een bedrijf minder dan 2 procent netto biedt aan de Belgische spaarders. Met 1,15 procent rendement dreigt de spaarder zijn koopkracht te verliezen. De Europese Centrale Bank verwacht in 2017, 2018 en 2019 een inflatie van 1,5 procent. Dat betekent dat de levensduurte naar verwachting meer zal stijgen dan de spaarder vergoed wordt door Eandis. Op sommige spaarboekjes kan je momenteel nog meer dan 1 procent rendement krijgen, belastingvrij, op een storting van 500 euro. Het gaat om spaarboekjes met een begrenzing van het bedrag dat u in een maand mag overschrijven. Op de Belgische staatsbon op tien jaar die zopas werd uitgegeven, kregen spaarders slechts 0,7 procent bruto, ofwel minder dan een half procent netto.