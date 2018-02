Marktoverzicht: Opnieuw verlies voor Europese beurzen

Net zoals woensdag waren de reacties op de bedrijfsresultaten gemengd. Zo kreeg het farmabedrijf Novo Nordisk, dat tevergeefs probeerde Ablynx over te nemen, een stevige tik na povere vooruitzichten voor 2018.

De absolute uitblinker in de Eurostoxx50-index was Nokia (+13,1%), niet langer een gsm-producent, maar een telecomnetwerkspeler. Er was dubbel goed nieuws. Vooreerst kwam zowel de omzet als de winst in het vierde kwartaal boven de gemiddelde analistenverwachting uit. Zo bedroeg de winst per aandeel 0,13 euro, tegenover 0,11 euro verwacht.

Daarnaast kondigde het management het einde van de neergang in de telecomnetwerken aan. Voor 2018 wordt een omzetherstel vooropgesteld. Het winstherstel komt er voluit vanaf 2020, op moment dat de telecomoperatoren 5G-netwerken beginnen uit te rollen, waarin Nokia dit en volgend jaar zwaar investeert.

Veel minder gunstig verging het Daimler (-2,7%). De Duitse bouwer van luxevoertuigen zag de winst in 2017 nog wel met 13 procent toenemen, maar voorspelt voor dit jaar geen winstgroei. Er zijn drie oorzaken. Vooreerst de dalende dollar, die voor wisselkoersverliezen zorgt die dit jaar tot 1 miljard euro kunnen oplopen. Voorts zijn er de stijgende grondstoffenprijzen voor aluminium, staal,...

De materiaalkosten stijgen en het is niet gemakkelijk om die meteen door te rekenen in de verkoopprijzen. Tot slot moet er massaal worden geïnvesteerd in elektrische en zelfrijdende wagens. De kosten van onder meer onderzoek & ontwikkeling zullen ook dit jaar sneller toenemen dan de omzet. Teleurstellend nieuws voor de aandeelhouders en dat was ook aan de koersevolutie te zien vandaag.

Ook geen opwaartse koersreactie na de cijfers van Royal Dutch Shell (-1,7%). De oliegigant boekte in het vierde trimester met 4,3 miljard dollar de hoogste kwartaalwinst in drie jaar. Met dat verschil dat in 2014 de olieprijs nog 100 dollar was, terwijl dat in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld nog minder dan 65 dollar was. De winst lag ook boven de analistenconsensus van 4,12 miljard dollar.

Toch kwam de beurskoers in het rood omdat de kasstroomgeneratie 300 miljoen dollar lager lag dan verwacht en aandeelhouders vrezen dat de Brits-Nederlandse oliemajor nu minder fors eigen aandelen zal inkopen.

Vrijdag is het uitkijken naar het banenrapport in de VS voor januari, de autoverkoop in Frankrijk en de producentenprijzen in Europese Unie. Voorts zijn er de resultaten van WDP, Philips Lighting in de Benelux en onder meer Chevron, Exxon Mobil en Merck in de VS.