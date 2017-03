Marktoverzicht: 'Op de lauweren rusten'

In de Bel-20 werd voor het eerst sinds lange tijd en met enige overdrijving stormgelopen voor de aandelen van Engie (+7,8 %). Meteen ook de grootste uitblinker in de referentie-index. Het werd de beste sessie sinds de zomer van 2015 en mogelijk wordt het de beste beursweek voor het aandeel van de Franse nutsgroep van de voorbije vijf jaar. Het aandeel heeft de afgelopen vijf jaar dan ook dramatisch minder gepresteerd dan de Bel-20-index. Maar deze keer was de winstdaling beperkter dan verwacht (bedrijfskasstroom of ebitda van 10,7 miljard euro, tegenover 10,5 miljard euro gemiddeld verwacht). De bedrijfsleiding toonde zich vooral positief voor 2017. De top ziet opnieuw ruimte voor omzetgroei en de doelstelling voor besparingen werd met 200 miljoen euro opgetrokken tot 1,2 miljard euro.

Vele jaren lang was AB InBev (-2,5%) een hoogvlieger in het resultatenseizoen. Maar voor het zevende kwartaal op rij blijft de biergigant onder de verwachtingen. Het laatste kwartaal van 2016 was volgens analisten zelfs ronduit slecht, waarbij zowel in termen van volumes, omzet als winst de analistenconsensus absoluut niet werd gehaald. Zo bedroeg de bedrijfskasstroom (ebitda) in het vierde trimester slechts 5,25 miljard dollar ten opzichte van een gemiddelde analistenverwachting van 5,64 miljard dollar. Het bedrijf wees naar de blijvend moeilijke omstandigheden in Brazilië, maar analisten verwezen toch ook naar de vele managementtijd die aan de overname van SABMiller diende besteed te worden en dat kostenbesparingen niet eindeloos kunnen worden uitgebreid, zeker niet bij afwezigheid van volumegroei. Voor het eerst sinds 2008 loopt de bedrijfstop, waaronder CEO Carlos Brito, grote bonussen mis omdat ook de eigen doelstellingen niet werden gehaald.

Verder had ook een trio biotechbedrijven nieuws voor de aandeelhouders. Het positiefst was de intentie van Argen-X (+2,1%) dat wil noteren op Wall Street. Het diende een verzoekschrift in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De jaarcijfers van zowel Biocartis (-4,5%) en Mithra Pharmaceuticals (-7,3%) werden negatief onthaald. Bij Biocartis was er ook het nieuws dat CEO Rudi Pauwels er de brui aan geeft. De cijfers waren in lijn of boven de verwachtingen.

Bij het Luikse biotechbedrijf Mithra speelden twee negatieve elementen een rol. De forse verbranding van cash in 2016 (51,1 miljoen euro), waardoor de kaspositie onder 50 miljoen euro is gedoken. Daarnaast het uitstel van de afronding van de fase II-studie voor het potentieel middel Donesta (menopauze) tot het eerste kwartaal van 2018 omdat het protocol van de studie werd aangepast en uitgebreid.

Vrijdag is het uitkijken naar de detailhandel bij ons en in de Europese Unie. Wordt de index van de aankoopdirecteuren (PMI) voor de dienstensector voor de belangrijkste westerse landen bekend gemaakt alsook het inflatiecijfer voor Japan. Uitzendgroep USG People presenteert de jaarresultaten 2016.