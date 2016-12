Marktoverzicht: Olieprijs spuit verder omhoog

Na enkele bijzonder sterke weken bleven de verschuivingen van de indexen nu beperkt. Op de oliemarkten gonsde het wel van de activiteit. Zo klom de Brent-olie zowat 4 procent na signalen dat Saudi-Arabië bereid is de productie nog meer te beperken dan afgesproken in het OPEC-akkoord en na berichten dat met Mexico nu al elf niet OPEC-landen bereid zouden zijn de productiebeperking te volgen. Sinds het eerste akkoord over een productiebeperking in de OPEC in vijftien jaar is de olieprijs al met 20 procent gestegen. Experts verwachten dat de oliemarkt volgend jaar in evenwicht zal zijn. Sommigen mikken nu zelfs op een aanbodtekort.

...