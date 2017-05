Marktoverzicht: olie drijft weer boven

De Brent-olie (+2,5%) maakte een sprong, nadat de Energieministers van Saudi-Arabië en Rusland in Peking gezamenlijk hadden verklaard dat ze voorstanders zijn om de productiebeperking tot minstens eind maart 2018 aan te houden. Saudi-Arabië en Rusland zijn de grootste twee olieproducenten van de 24 landen die de productiebeperking vorig najaar hebben afgesproken. Saudi-Arabië zal op de nakende OPEC-top in Wenen proberen dat voorstel te doen accepteren door de andere leden.

Er kwam belangrijk overnamenieuws uit Zuid-Europa. De Italiaanse holding van de familie Benetton Atlantia doet een bod in cash (16,5 euro per aandeel) en aandelen (0,697 aandelen van Atlantia per aandeel van Abertis) op het Spaanse Abertis (+1,8%). Atlantia is de grootste speler van de Italiaanse tolwegenbedrijven en het is onder meer een aandeelhouder van de twee luchthavens in Rome. Onlangs was het al gestart met verder te kijken dan zijn thuismarkt door een participatie te nemen in de regionale Franse luchthaven Nice-Côte d'Azur. Maar als het bod slaagt, wordt de nieuwe groep de grootste speler in tolwegen in Europa met 14.000 kilometer wegen, waarmee het Franse Vinci wordt onttroond. Helemaal zeker is de deal nog niet, want Caixa, dat 22 procent van de Abertis-aandelen bezit, heeft zijn fiat voor de deal nog niet gegeven.

In de nutssector lijkt er licht aan het einde van de tunnel. De kwartaalresultaten van RWE (+3,8%) werden in elk geval alweer positief onthaald. Het rapport zelf was gemengd met een beter dan verwachte bedrijfskasstroom (ebitda), maar een lager dan ingeschatte nettowinst. Het bedrijf bevestigde zijn ambitie om dit jaar 1 à 1,3 miljard euro nettowinst te maken en over het boekjaar 2017 opnieuw een dividend van 0,50 euro per aandeel uit te keren. Voor de boekjaren 2015 en 2016 kregen de aandeelhouders geen dividend.

Een nieuwe week, een nieuw gunstig rapport voor Galapagos (+1,1%). Deze keer is het aan Citi om een lovend rapport over het biotechbedrijf in de Bel-20 te publiceren, met een erg fraai koersdoel van 110 euro. Het hielp om de Bel-20 in de plus te doen eindigen.

Dinsdag is het uitkijken naar de inflatiecijfers in Frankrijk en Groot-Brittannië, het groeicijfer voor de eurozone (snelle schatting) en de handelsbalans, de ZEW-indicator (investeerdersvertrouwen in Duitsland). Een inkijk in de resultaten krijgen we onder meer van Aedifica, Montea en Home Depot.