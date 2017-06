Marktoverzicht: Nestlé en Philips belonen beleggers met aandeleninkopen

De euro won voor de tweede dag op rij terrein tegenover de Amerikaanse dollar. De munt bevindt zich op het hoogste niveau tegenover de dollar sinds 23 juni 2016, toen de Britten ervoor kozen aan het lidmaatschap van de Europese Unie te verzaken. De eenheidsmunt ging in de loop van de dag boven 1,139 dollar per euro.

ECB-voorzitter Mario Draghi nam dinsdag tijdens een speech voor het eerst de woorden "reflatoire krachten" in de mond. Hij zei dat het beleid van de Europese Centrale Bank werkt en bracht beleggers in herinnering dat er ooit een einde moet komen aan de ECB-injecties met goedkoop geld. De woorden van Draghi klonken vandaag nog na. Het persagentschap Bloomberg berichtte op basis van informele bronnen bij de ECB dat de markten Draghi verkeerd begrepen hadden, maar dat bericht zorgde slechts voor een tijdelijke terugval van de munt.

De Europese beurzen stonden het grootste deel van de dag op verlies, maar herstelden min of meer na de positieve opening van Wall Street. De EuroStoxx50 tekende voor een status quo. De banken trokken in heel Europa de kop, terwijl de technologie-aandelen aan de staart bengelden. De Bel-20 eindigde bij de slotbel ongeveer op hetzelfde niveau als gisteren: op 3839,51 punten. Ook in Brussel trok het financiële trio KBC (+1,3%), ING (+0,6%) en Ageas (+0,6%) de kop van het Bel-20-peloton. De banken en de verzekeraar werden op de voet gevolgd door de supermarktketen Colruyt (+0,4%). Het aandeel is nog niet hersteld van de klap die het vorige week kreeg na teleurstellende jaarresultaten, maar het geniet wel weer volop van zijn status als defensief aandeel. Het was een hele tijd het enige aandeel in de Bel-20 dat op positief stond.

Op de beurs van Amsterdam maakte Philips (-1,3%) de overname van Spectranetics (+26% omstreeks 18 uur) bekend. Het Amerikaanse bedrijf maakt onder meer slimme katheders die dichtgeslibde bloedvaten weer kunnen vrijmaken, en minuscule ballonnen om heel gericht medicijnen in te brengen. Philips heeft 1,5 miljard euro veil voor de specialist in ingrepen in de bloedvaten. Analisten vrezen evenwel dat Philips te veel betaalt voor de overname. Philips betaalt zeven keer de verwachte omzet voor 2017 (300 miljard dollar), terwijl volgens waarnemers vijf keer de omzet de geijkte prijs zou zijn voor overnames in de sector. Bovendien maakte Spectranetics vorig jaar verlies.

Er zijn zeker en vast synergieën te vinden, waardoor een combinatie van Philips en Spectranetics de kosten kan drukken. Zo kan het verkoopleger van Philips de producten goedkoper aan de man brengen dan Spectranetics op zijn eentje kan. Bovendien zouden de activiteiten van het Spectranetics een mooie aanvulling zijn op die van Volcano, een bedrijf dat Philips in 2014 overnam voor 1 miljard euro. Volcano is gespecialiseerd in katheders die beeld- en meetapparatuur zijn voor het hart en de bloedvaten. Ook Volcano was verlieslatend, maar draagt nu wel bij aan de winst van Philips. Het zou dus niet de eerste keer zijn dat Philips dit truukje doet.

Behalve de overname had Philips nog leuk nieuws voor de aandeelhouders. Philips is van plan voor 1,5 miljard euro eigen aandelen te kopen. Als die aandelen vernietigd worden, dan moet de winst over minder aandelen verdeeld worden en dat creëert dus waarde voor de aandeelhouders. Er wordt in de markt gefluisterd dat Philips dat doet om de aandeelhoudersactivist Daniel Loeb en zijn hefboomfonds Third Point voor te zijn. Die zou volgens onbevestigde berichten uit de marktenzalen een belang in Philips aan het opbouwen zijn.

Loeb schreef zondag nog een brief aan zijn aandeelhouders om te melden dat hij een belang van ongeveer 3 miljard euro heeft opgebouwd in Nestlé (+1,3%), goed voor 1,3 procent van het kapitaal. Hij eiste onder meer dat de voedingsreus zijn winstmarges zou opkrikken, eigen aandelen zou inkopen en zijn niet-strategische belangen, voornamelijk het belang van 23 procent in de cosmeticaproducent L'Oreal, zou verkopen. Nestlé antwoordde gisteren na het slot van de beurzen met een persbericht waarin een inkoopprogramma van eigen aandelen wordt aangekondigd ter waarde van 20 miljard Zwitserse frank (ruim 18 miljard euro).

Donderdag komen er cijfers over de inflatie in België en in Duitsland én cijfers over het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de hele eurozone. Ons land is traditioneel een van de eerste landen in de eurozone die elke maand berichten over de stijging van de levensduurte.