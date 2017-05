Marktoverzicht: Nasdaq voor het eerst boven 6000 punten

Wall Street stoomde verder door dankzij een reeks relatief sterke bedrijfsresultaten. Vooral de positieve vooruitzichten van Caterpillar stemmen beleggers positief over de Amerikaanse economie. De Nasdaq nam voor het eerst de kaap van 6000 punten. President Donald Trump zou morgen details bekendmaken over de aangekondigde belastingverlaging.

In Brussel surft Umicore voort op de golf van schone mobiliteit. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 13 procent, wat vooral op het conto van een aantrekkende verkoop van autokatalysatoren (+9%) en van batterijmaterialen voor de elektrische auto (+29%) mag worden geschreven. Die bemoedigende start van het jaar inspireert Umicore om voor dit jaar een winstvork van 355 miljoen tot 385 miljoen euro te voorspellen. Dat is 11 tot 20 procent meer dan vorig jaar en dat is ongeveer in lijn met de verwachtingen. Daarnaast meldt Umicore dat het een schikking heeft getroffen met BASF en Argonne over een patentzaak rond kathodetechnologie die een sleutelrol speelt in de performantie van batterijen voor elektrische auto's. Umicore heeft ook 330 miljoen euro opgehaald via de uitgifte van nieuwe schulden met een looptijd van 6 tot 10 jaar. Het bedrijf tankt dus geld bij nu de rentevoeten nog laag zijn, maar zegt nog niet waarvoor het geld zal gebruiken. Umicore zou een extra hefboom op de winst kunnen zetten als er verder geïnvesteerd wordt in capaciteitsuitbreiding voor de batterijmaterialen.

Proximus (-0,58%) tankte vorige maand bijna 500 miljoen euro bij tegen lage rentevoeten en zet dat geld nu al gedeeltelijk aan het werk. BICS, de groothandelsdochter van Proximus, betaalt 212 miljoen euro voor de overname van het Amerikaanse Telesign, dat gespecialiseerd is in de beveiliging van digitale transacties.

De zinkverwerker Nyrstar (-2,9%) krijgt een nieuwe tik na een sombere kwartaalupdate van concurrent Boliden in het spoor van een lagere zinkprijs. Op de koop toe verlaagt Goldman Sachs het koersdoel voor Nyrstar van 10 naar 6 euro en het advies gaat van 'kopen' naar 'houden'.

De Franse miljardair Bernard Arnault stroomlijnt zijn luxe-imperium. Eerst koopt de familiale holding van Arnault de aandelen van Dior (+11%) die ze nog niet in haar bezit had. Het gaat om een resterend belang van 26 procent, goed voor een transactiewaarde van 12,1 miljard euro. In een tweede fase verkoopt de familiale holding de modedivisie van Dior aan LVMH (+3,49%), het Franse luxebedrijf dat voor 47 procent in handen is van Arnault. LVMH betaalt 6,5 miljard euro voor die divisie of een pittige 15 keer de bedrijfscashflow. De beleggers juichen de transactie toe. Zij waren al langer vragende partij om de luxebelangen van de familie Arnault onder één dak en één management te brengen.

De vrachtwagenbouwer Volvo (+7,6%) zag in het eerste kwartaal van dit jaar de winst met 58 procent stijgen dankzij een stevige daling van de kosten. Volvo plukt de vruchten van de reorganisatie van vorig jaar. Straks blijft ook de inkomstenkant niet achter. Volvo meldt een stevige stijging van de orders, vooral in Europa en Azië. Het aandeel noteert op het hoogste peil in tien jaar.

Coca-Cola (-0,14%) boekte in het eerste kwartaal minder omzet en winst. De frisdrankgigant voorspelt over heel 2017 een daling van de vergelijkbare winst met 1 tot 3 procent, wat iets beter is dan eerder gevreesd. Het bedrijf wil 800 miljoen extra kostenbesparingen realiseren om die manier het totale kostenplaatje met 3 miljard dollar af romen.

De fastfoodketen McDonald's (+4,5%) kon de malaise in de sector van zich afschudden. In het eerste kwartaal steeg de vergelijkbare verkoop met 4 procent. Dat is een stuk beter dan verwacht. De herlancering van de Bic Mac-hamburger en grotere kortingen op het drankassortiment lijken een geslaagde zet te zijn.