Marktoverzicht: Melexis en Fagron schakelen een versnelling hoger

Benieuwd hoe de Amerikaanse beurzen straks afsluiten. De Amerikaanse president Donald Trump begrijpt er alvast niets van. Hij tweette: "Vroeger gingen de markten omhoog als er goed nieuws was. Nu gaan ze omlaag als er goed nieuws is. Grote vergissing, en we hebben zoveel goed (fantastisch) nieuws te melden over de economie."

De Eurostoxx50 won uiteindelijk 1,9 procent. Bij de Bel-20 ging het nog iets harder. De Brusselse sterindex won 2,5 procent tot 3991,90 punten. Er waren geen verliezers in de Bel-20. De sterkste stijger was het biotechnologiebedrijf Galapagos (+5,5%). Bpost (+4,8%) was een sterke tweede, na een koersdoelverhoging van 26 tot 31 euro van een Amerikaans beurshuis. Morgan Stanley vindt dat bpost meer waard is, na de forse verhoging van de postzegelprijzen. De staaltechnologieproducent Bekaert (+0,3%) ging er het minst op vooruit. Buiten de Bel-20 vielen vooral Melexis (+9,6%) en Fagron (+17,1%) in de prijzen. Beide bedrijven maakten voorbeurs jaarresultaten bekend.

Bij de chipproducent Melexis was er een nettowinst van 2,75 euro per aandeel, waarvan 2,1 euro naar de aandeelhouders doorstroomt als dividend. In april betaalde het bedrijf al een interim-dividend van 1,3 euro en er volgt nog een slotdividend van 0,8 euro. Dat is een royaal uitkeringsbeleid. De belangen van het management zijn dezelfde als die van de aandeelhouders. De grootste aandeelhouders zijn CEO Françoise Chombar, haar man Rudi De Winter en hun vriend - en tevens de voorzitter van de raad van bestuur - Roland Duchâtelet. Het toont ook dat het vertrouwen in de toekomst groot is.

Voor 2018 verwacht Melexis een omzetgroei van 12 à 15 procent, meer dus dan vorig jaar. Over heel 2017 was er een omzetgroei van "slechts" 12 procent tot 511,7 miljoen euro. De brutowinstmarge zou rond 45 procent moeten uitkomen en de bedrijfswinstmarge rond 25 procent. Melexis houdt bij zijn vooruitzichten rekening met een euro die 1,23 dollar waard is, zoals vandaag het geval is.

Bij Fagron is er voor het eerst in drie jaar weer een dividend. Het gaat om 10 cent per aandeel. Het laatste dividend in 2015 lag tien keer hoger. Maar samen met de aanstelling van interim-CEO Rafael Padilla tot CEO is het dividend een teken van vertrouwen in de ingeslagen weg. De resultaten waren beter dan verwacht en de positieve verrassing kwam vooral uit Zuid-Amerika. Padilla is - wellicht niet toevallig - de man die Fagron de weg wees naar Brazilië. In 2017 was de regio de groeimotor voor Fagron.

Ook bij Orange Belgium (-2,4%) wordt weer aangeknoopt bij het oude dividendbeleid. Daar is het geleden van 2013 dat aandeelhouders een dividend op hun rekening kregen. Er zijn een aantal lichtpuntjes in de resultaten van het telecombedrijf, maar beleggers zijn vooral teleurgesteld hoeveel omzet het kost dat Telenet zijn mobiele klanten overzet van het netwerk van Orange Belgium naar dat van het overgenomen Base. In het vierde kwartaal daalde de zogenoemde mvno-inkomsten met 15,3 miljoen euro tegenover een jaar eerder. Orange Belgium verwacht in 2018 nog eens 30 miljoen euro aan mvno-inkomsten te verliezen.

Donderdagkomt Barco met zijn jaarrapport. Nabeurs geven Cofinimmo, Befimmo en Umicore inkijk in de resultaten over 2017.