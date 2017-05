Marktoverzicht: meer hoop op Macron

Geen feest vandaag voor de aandeelhouders van Van de Velde (-7,2%). Bij de bekendmaking van de jaarcijfers had het aandeel al een oplawaai gekregen, en dat gebeurde opnieuw na de tradingupdate over het eerste kwartaal. De lingerieproducent moet erkennen dat de omzetgroei weg is en dat er investeringen nodig zijn om de omzet weer te zien groeien. Die hogere kosten drukken de marges en zullen dit jaar bijgevolg tot een lagere bedrijfskasstroom (ebitda) leiden. Zulke berichtgeving zijn de aandeelhouders van Van de Velde niet gewoon.

Van een gebrek aan omzetgroei heeft Melexis (+0,2%) dan weer helemaal geen last. De toename in het eerste kwartaal bedroeg 13 procent tot 123,6 miljoen euro. Dat is iets onder de gemiddelde analistenschatting van 125 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) klom met 14 procent, wat overeenstemt met een ebit-marge van 25,5 procent. Ook dat was iets beter dan de analistenconsensus. Voor het lopende kwartaal wordt op 127 miljoen euro omzet gemikt. Voor het volledige jaar is de ambitie de omzet met 11 à 15 procent te doen toenemen, met een ebit-marge van 25 procent. De koersreactie was veeleer neutraal. Het aandeel is al met ruim 20 procent gestegen dit jaar, en met meer dan 70 procent over de voorbije twaalf maanden.

De plantagegroep Sipef (+1,1%) werd beloond voor de meevallende productiecijfers in de eerste drie maanden. De palmolieproductie klom met liefst 22 procent, meer dan verwacht. Die groei is wel niet vol te houden. Voor het tweede kwartaal wordt gemikt op een 'normalere' volumegroei van 10 procent.

Nestlé (+0,4%) en Unilever (+0,5%) werden beloond voor een sterkere vergelijkbare omzetgroei in het eerste kwartaal dan verwacht (groei zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen). De organische groei bij de Zwitserse voedingsgigant bedroeg 2,3 procent, tegenover 2 procent verwacht. Europa en Azië vielen mee, de Verenigde Staten ontgoochelden. De omzettoename is vooral het gevolg van prijsverhogingen, veel minder van volumegroei.

Dat geldt zeker voor de Brits-Nederlandse voedingsreus, die zijn prijzen agressief verhoogde en daar niet voor werd afgestraft met lagere volumes. Unilever groeide 2,9 procent, tegenover 1,9 procent verwacht door de analisten. Het waren de eerste kwartaalcijfers van Unilever sinds de mislukte overnamepoging van het Amerikaanse Kraft Heinz. Om druk van de aandeelhouders te vermijden, konden de cijfers dus maar best minstens aan de verwachtingen voldoen. Wat ook het geval was.

Vrijdag is het uitkijken naar de PMI (flash) voor de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten, en naar cijfers over de huizenverkoop in de Verenigde Staten. Een inkijk in de resultaten over het eerste kwartaal krijgen we van Barco, Orange Belgium, General Electric en Wereldhave.