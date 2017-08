Marktoverzicht: Mager slot van beursmaand juli

In de Bel-20 was Umicore (+2,4%) de uitblinker na halfjaarresultaten die beter waren dan verwacht. De groei van de inkomsten en de winst zat in alle segmenten. Bovendien lag die toename boven de verwachtingen. De omzetgroei bedroeg 7 procent, terwijl de markt op een toename met 5 procent had gerekend. De bedrijfswinst (ebit) klom met 16 procent tot 204 miljoen euro, terwijl de gemiddelde analistenverwachting maar op de helft van die stijging had gerekend. De bedrijfsleiding kan d...