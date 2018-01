Marktoverzicht: LVMH blijft de luxekoning

De Europese beurzen zijn met winst het weekend in gegaan. Dit ondanks het feit dat de opmars van de euro doorgaat, want de Amerikaanse economie is in het laatste kwartaal van 2017 minder sterk gegroeid dan economen gemiddeld hadden verwacht: 2,6 procent tegenover 3 procent verwacht. Het Europese resultatenseizoen is echter rooskleurig gestart, met vandaag prima cijfers bij de luxegigant LVMH.

De resultaten van LVMH (+4,8%) werden andermaal enthousiast onthaald. De luxegigant met bekende wereldmerken als Louis Vuitton, Dior, Veuve Cliquot, Hennessy, TAG Heuer, Moët & Chandon,... zag de omzet in het vierde kwartaal weer sterker dan verwacht toenemen: +11 procent ten opzichte van een analistenconsensus van +8,9 procent. Dat brengt de omzetgroei voor het hele boekjaar 2017 op 13 procent tot 42,6 miljard euro. Vooral de Chinezen kopen almaar meer luxeproducten van LVMH, dat zijn wereldmarktleiderschap in luxe wist te bevestigen. De winst ging er 18 procent op vooruit en ook dat werd door beleggers op applaus onthaald.

Heel wat minder aandacht was er voor de jaarresultaten van Quest for Growth (+2,7%), maar die waren daarom niet minder verdienstelijk. De nettowinst bij het fiscaal vriendelijk investeringsfonds in groeibedrijven bedroeg 27,3 miljoen euro, of 1,55 euro per aandeel. De privak profiteerde van onder meer de sterke prestatie van technologieaandelen en kon bijvoorbeeld een stevige meerwaarde opstrijken op de overname van Zetes door Panasonic.

De intrinsieke waarde per aandeel klom van 8,91 euro per aandeel eind 2016 naar 10,71 euro eind vorig jaar of een toename met 20,2 procent. Bijna de volledige winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die kunnen 1,54 euro per aandeel bruto in cash ontvangen of het keuzedividend in aandelen opnemen, of een combinatie van beiden. Vanuit Belgische perspectief toch een uniek voorstel aan de aandeelhouders.

De koers van Ablynx (+3,5%) veerde op het middaguur fors op. Aanleiding was een bericht van Bloomberg dat Novo Nordisk een hoger bod voorbereidt en dat volgende week zou lanceren. De Denen zijn tot nog toe bereid om 2,6 miljard euro of 30,5 euro per aandeel Ablynx te betalen. Maar het management en de belangrijkste aandeelhouders hebben nadrukkelijk laten weten dat dit een veel te lage prijs is en zouden eerder mikken op 40 euro per aandeel. Wordt vervolgd, wellicht al volgende week.

Maandag is het uitkijken naar de economische groei en werkgelegenheid in ons eigen land. Verder de producentenprijzen in Italië en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.