Marktoverzicht: Licht verlies door saaie Mario Draghi

De Europese beurzen waren al lager van start gegaan, onder meer door de zwakke cijfers van Deutsche Bank. De saaie persconferentie van Draghi kon dat verlies dan ook niet goedmaken. Ook de euro verzwakte.

Het was geen feest vandaag voor de aandeelhouders van Exmar (-9,2%). De toestand bij de gastankerrederij wordt er niet beter op, nadat de onderhandelingen over een deal voor de overname van een aantal gastankers zijn afgesprongen. Die deal had de schulden wat minder nijpend moeten maken. De financiële schulden zijn onaanvaardbaar hoog, met 600 miljoen dollar of 7 keer de bedrijfskasstroom. Er moet dus snel een andere deal komen, of anders wordt een kapitaaloperatie onvermijdelijk. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers was het al een veeg teken dat het slotdividend werd geschrapt. Het is logisch dat de beleggers het zoveelste slechte nieuws van de jongste jaren erg moeizaam verteren. De koers zakt naar het laagste peil in bijna vijf jaar.

De eerstekwartaalcijfers van Telenet (+0,2%) werden een stuk beter onthaald. Niet dat het zo'n geweldige resultaten zijn. Telenet zag zijn omzet niet stijgen en voelt dus toch dat de concurrentie aan het toenemen is. De markt had dat verwacht, en de resultaten werden gered door de toename van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 6 procent. Die klim was conform de prognoses. De rendabiliteit blijft toenemen in de lijn van de eigen verwachtingen. Over een herneming van de dividenduitkering was het bedrijf duidelijk: dat dividend komt voorlopig niet terug.

De chemiegroep Tessenderlo (+0,3%) zag de koers van zijn aandeel klimmen naar het hoogste peil in tien jaar als eerste reactie op de kwartaalcijfers. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) klom met maar liefst 14,4 procent in het eerste kwartaal. Dat was meer dan verwacht. Al is dat bijna uitsluitend het gevolg van een herstel bij de zwakke afdeling van de voorgaande jaren, Biovalorisatie (gelatine en verwerking slachtafval). De divisie Agro (gespecialiseerde meststoffen) en Industriële oplossingen (onder meer plastic pijpsystemen en waterbehandeling) hebben een minder eerste kwartaal achter de rug. De koersstijging was verwaarloosbaar, omdat Tessenderlo voor het volledige boekjaar blijft bij de voorzichtige prognose van de jaarcijfers: een rebitda-groei van minder dan 10 procent.

Vrijdag verschijnen heel wat macro-economische cijfers, waaronder de werkloosheidsstatistieken in Japan, de inflatie in de eurozone, de detailhandel in Duitsland, de loonkosten in de Verenigde Staten en de eerste schatting van de groei van het Amerikaanse bbp in het eerste kwartaal. Onder meer Exxon Mobil, Gemalto en Sanofi geven een inkijk in hun resultaten over het eerste kwartaal.