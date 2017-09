Marktoverzicht: Langste rally sinds april

Vooral de banken en de grondstofaandelen trekken de kar. De banken profiteren van een stijgende langetermijnrente en de sterke conjunctuur. De grondstofaandelen genieten van optimistische geluiden van de Chinese premier over de groei van de Chinese economie.

De Bel-20 sloot af met een winst van 0,44 procent. Ook in Brussel voeren banken- en grondstofaandelen de lijst aan. De meer defensieve waarden zoals Colruyt moesten achteruit.

Voor Umicore (+ 1,98%) zijn de Chinese plannen om op termijn de klassieke verbrandingsmotor uit het straatbeeld te bannen koren op de molen. De materialengroep investeert in China en Zuid-Korea in een verzesvoudiging van de productiecapaciteit van kathodematerialen die gebruikt worden in de batterijen voor elektrische auto's. Umicore maakt zich ook klaar om gebruikte batterijen te kunnen recycleren. China plakt nog geen termijn op die ambitie, maar tegen 2025 zou één nieuwe auto op de vijf elektrisch of hybride moeten zijn. Ook het Amerikaanse Tesla profiteert van de Chinese ambities om volop voor de elektrische auto te gaan. De Europese autoproducenten hebben het moeilijker om munt te slaan uit de elektrische auto. Producenten als Volkswagen, BMW of Daimler staan voor miljardeninvesteringen om elektrische modellen ontwikkelen. Volkswagen wil tegen 2030 ruim 20 miljard dollar investeren om van elk model ook een elektrische variant op de markt te hebben. Daimler waarschuwt dat die transitie de marges onder druk zal zetten. Experts verwachten een consolidatieronde om deze investeringen en kosten beter te beheren.

Ter Beke (+3,19%) blijft op het overnamepad. Het Oost-Vlaamse voedingsbedrijf neemt 90 procent van de aandelen van het Britse KK FineFoods over, dat naast cateringactiviteiten ook gespecialiseerd is in de productie van lasagne en bereide maaltijden. Ter Beke noemt de overname strategisch omdat de Britse markt de grootste markt vormt voor bereide maaltijden. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. KK FineFoods haalde vorig jaar een omzet van 39 miljoen euro. Voor Ter Beke is het de vierde deal in korte tijd. Eerder werd ook Stefano Toselli, The Pasta Food Company en de divisie verse voeding van Zwanenberg overgenomen. Dankzij deze overnames stijgt de omzet van 419 miljoen euro vorig jaar tot meer dan 650 miljoen euro volgend jaar. De winst zou dankzij deze overnames met 20 tot 25 procent kunnen stijgen. De keerzijde van de medaille is een stijgende schuldenlast, ook al blijven de netto schulden beperkt tot 2,25 keer de bedrijfscashflow.

Ook Aedifica (-0,6%) blijft onvermoeibaar aan het overnamefront. De vastgoedgroep neemt een woonzorgcentrum in Duitsland over voor 6 miljoen euro bij een rendement van 7 procent. Aedifica laat verstaan dat er nog overnames volgen.

Fountain (-8,4%) zit in de hoek waar de klappen vallen. De leverancier van warme dranken voor kmo's zag in de eerste helft van dit jaar de omzet nog eens met 10 procent dalen. Het bedrijf stopt met de minder rendabele automaten, maar kan daar nog onvoldoende nieuwe klanten tegenover plaatsen. Ook de winstgevendheid blijft onder de verwachtingen. De recurrente bedrijfscashflow daalde tot 1,1 miljoen euro. Op de koop toe werd deze zomer fraude in het Deense dochterbedrijf vast gesteld, wat het bedrijf 309.000 euro kostte. Netto was er een verlies van 437.000 euro. De cashflow is onvoldoende om de convenanten met de banken te respecteren die waren afgesproken na de schuldherschikking van april. De banken zien die inbreuk voorlopig door de vingers. Het eigen vermogen is gedaald tot 1,1 miljoen euro. De tijd begint dus te dringen om de omzet te stabiliseren en de winstgevendheid op te krikken.

De brexit laat zich steeds harder voelen in de portemonnee van de Britse gezinnen. In augustus steeg de inflatie in het Verenigd Koninkrijk tot 2,9 procent, dat is het hoogste peil in 4 jaar. De prijsstijgingen zijn vooral een gevolg van de daling van het Britse pond, wat de invoer duurder maakt. Sinds het referendum over de Brexit verloor het pond gemiddeld 14 procent van zijn waarde tegenover de munten van de handelspartners. De hogere inflatie kan de druk op de Britse centrale bank verhogen om de beleidsrente op te trekken. Speculatie op hogere rentevoeten ondersteunde vandaag de koers van het pond.

Apple presenteert dinsdagavond de nieuwe iPhone. Woensdag publiceert Duitsland inflatiecijfers.