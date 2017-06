Marktoverzicht: KBC en Colruyt zetten domper op sfeer in Brussel

Een daling van de olieprijs en een winstwaarschuwing van de Britse kredietverstrekker Provident (-17%) zorgden voor een ietwat sombere stemming op de Europese beurzen. De Europese beurzen eindigden de dag licht lager. De Bel-20 verloor uiteindelijk 1 procent tot 3869 punten. De inoxproducent Aperam (+1%) was een van de weinige stijgers in de sterindex. Bank-verzekeraar KBC (-4%) en de supermarktketen Colruyt bengelden onderaan de index. KBC kondigde op een investor day aan tegen 2020 1,5 miljard euro extra te investeren in de uitbouw van digitale diensten. De bank gaat bovendien haar kapitaalbuffers nog versterken, waardoor er niet meer kapitaal kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Beleggers kregen te horen dat ze voorlopig niet moeten rekenen op meer dan 1 euro bruto dividend per jaar.

Colruyt (-6,7%) maakte gisteren nabeurs resultaten bekend over het gebroken boekjaar 2016/2017. De supermarktketen wist in de tweede helft van het jaar marktaandeel te winnen, net zoals in de eerste helft van het jaar. Het marktaandeel steeg met 20 basispunten tot 31,7 procent. Dat is op zich een hele prestatie, want Delhaize en Carrefour boerden achteruit onder het discountergeweld van Aldi en Lidl.

Aan die groei hing wel een stevig prijskaartje, want door zijn laagsteprijsgarantie moet Colruyt de kortingen van voornamelijk discounters als Aldi en Lidl counteren en de strijd om de supermarktbezoeker was brutaal in het derde en vierde kwartaal. De brutowinstmarge van Colruyt lag daardoor in de tweede jaarhelft lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Over het volledige boekjaar steeg de marge wel nog tot 25,4 procent van 25,3 procent vorig boekjaar.

De nettowinst van Colruyt steeg met 17 miljoen euro tot 383 miljoen euro, maar zonder rekening te houden met de opbrengsten van de verkoop van de groothandelaar Pro à Pro in Frankrijk daalde de nettowinst licht (met 2 miljoen euro of 0,6%). Colruyt kruipt door het oog van de naald, want de groep had voor 2016/2017 een nettowinst in het vooruitzicht gesteld die de nettowinst van 2015/2016 zou evenaren of lichtjes overtreffen.

Het kost Colruyt veel moeite om nog te groeien in eigen land, en in het enige andere land waar de supermarktketen actief is, Frankrijk, zal Colruyt pas over enkele jaren winstgevend zijn. De bezorgdheid leeft dat Colruyt aan zijn limieten zit in een markt die zo goed als verzadigd is.

Een andere bezorgdheid heeft te maken met het digitale geweld. Ook de e-commerce knabbelt aan de verkoop van de klassieke supermarkten. Colruyt begon zeventien jaar geleden al met Collect & Go: het online bestellen van boodschappen die de klant in een afhaalpunt kan afhalen. Dat begon voorzichtig met één persoon in de supermarkt in Halle. En tot op vandaag hanteert Colruyt een voorzichtige e-strategie. Er gebeuren investeringen in de webwinkel en in een verbetering van de dienstverlening, maar het gaat niet om heel zichtbare dingen zoals boodschappen aan huis leveren zoals bij Delhaize of maaltijdboxen, en de website ziet er ook niet zo sexy uit. Online maakt een steeds groter deel van de omzet uit, maar er wordt niet gecommuniceerd hoeveel precies.

Buiten de Bel-20 was Mithra (-7%) een stevige daler. Het farmaceutische bedrijf haalde 26 miljoen euro op bij grote beleggers. De kleine beleggers mochten niet meedoen en zagen hun belang door de kapitaalverhoging met 10 procent verwateren. Mithra gaat het geld gebruiken om zijn potentiële blockbusters Estelle (anti-conceptie) en Donesta (opvliegers in de menopauze) verder te ontwikkelen en om de verkoop van de generische anticonceptiering Myring in gang te zwengelen. Onlangs besliste Mithra nog de volgende fase van het onderzoek voor Donesta uit te stellen tot 2018 omdat de verkoop van de generische middelen onvoldoende opbrengt om het onderzoek van Estelle en Donesta te financieren. Die onderzoeken kosten veel geld. De helft van de 80 miljoen euro die het met de beursgang in 2015 bij grote en kleine beleggers ophaalde, is er al doorgedraaid. De aandelen werden geplaatst tegen 8,4 euro, ofwel een korting van bijna 8 procent op de slotkoers van gisteren.

Donderdag zijn er inde VS cijfers over de werkloosheid en de publicatie van voorlopende indicatoren.