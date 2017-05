Marktoverzicht: Italië staat weer onder druk

De beurs van Milaan was vandaag de duidelijk negatieve uitschieter bij de Europese aandelenmarkten. In het bijzonder de bankaandelen werden getroffen, waaronder Banca Popolare di Milano (-3,7%). De Italiaanse rente op overheidsobligaties liep op. De directe aanleiding is een interview in EL Messagero met ex-premier Matteo Renzi. Hij uitte zich als een voorstander van vervroegde parlementsverkiezingen in september (10 of 24), waarover de belangrijkste politieke partijen onderhandelen. Er zou dan wel eerst nog een hervorming van de kieswet moeten komen, met als belangrijk punt het invoeren van een kiesdrempel van 5 procent. Dat is nodig om een stabiele regering op de been te kunnen brengen.

Beleggers zien vervroegde verkiezingen niet zitten. Ze zijn bang dat de vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo een hoge score haalt, na het debacle van Renzi in het referendum van vorig jaar, de aanhoudend zwakke prestatie van de Italiaanse economie, het maar niet echt opgelost raken van de problemen in de banksector, enzovoort. Als het populisme ergens in Europa succesvol kan zijn, dan wel in het Italië anno 2017 vrezen de markten. Vandaar hun ongeruste reactie.

Een van de grootste winnaars in Europa was het Duitse Lanxess (+6,1%). De ex-dochter van Bayer, gespecialiseerd in industriële chemicaliën , synthetisch rubber en plastics, heeft onder topman Mathias Zachert na een zware periode weer aangeknoopt met groei. Dat is zelfs in de Verenigde Staten niet onopgemerkt gebleven. Niemand minder dan Warren Buffett heeft via General ReInsurance een belang van 3 procent in het Duitse chemiebedrijf genomen. Dat is een bewijs van erkenning en potentieel en dat werd dan ook gehonoreerd op de beursvloer in Frankfurt.

Minder voorspoedig verliep de koersevolutie bij International Consolidated Airlines Group (-2,8%), de beursgenoteerde holding boven de fusiemaatschappij van British Airways, Aer Lingus, Iberia en Vueling. De voorbije dagen, inclusief vandaag, moest British Airways honderden vluchten schrappen door zware informaticaproblemen.

Alex Cruz, de CEO van British Airways, krijgt almaar meer kritiek dat hij overdreven heeft met zijn kostenbesparingen, waardoor de goede operationele werking van de luchtvaartmaatschappij in het gedrang komt. De imagoschade is aanzienlijk, de kosten van overnachtingen voor gestrande reizigers en mogelijke schadeclaims zullen oplopen. Het aandeel kreeg dan ook een behoorlijke tik vandaag.

Dinsdag is het uitkijken naar de inflatie in België en Duitsland, de verkoop van nieuwe huizen in Frankrijk het ondernemersvertrouwen in de EU en het consumentenvertrouwen in de VS.